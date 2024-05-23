Путин 23 мая отправится с двухдневным визитом в Минск

17 мая Путин вместе с делегацией завершил визит в Китай. Президент с России в ходе двухдневной поездки встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китай стал первой страной, которую посетил Путин после вступления в должность президента на новый срок. В марте 2023 г. с государственным визитом в России был председатель КНР Си – это также была его первая международная поездка после переизбрания.