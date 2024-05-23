Путин 23 мая отправится с двухдневным визитом в Минск
Президент России Владимир Путин 23 мая отправится с двухдневным визитом в Минск, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«И уже сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом. И сегодня обширное общение двух президентов запланировано. И также завтра будет целый день вот этого официального визита», – заявил он.
До этого Путин находился в Минске с визитом в ноябре 2023 г., когда там проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Последняя очная встреча глав России и Белоруссии состоялась 8 мая в Москве на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).
17 мая Путин вместе с делегацией завершил визит в Китай. Президент с России в ходе двухдневной поездки встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китай стал первой страной, которую посетил Путин после вступления в должность президента на новый срок. В марте 2023 г. с государственным визитом в России был председатель КНР Си – это также была его первая международная поездка после переизбрания.