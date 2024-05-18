Лавров: Путин и Си обсудили инициативу Пекина о глобальной безопасности
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали во время визита российского лидера в Китай инициативу Пекина о глобальной безопасности, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
«Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций и на встрече в узком составе лидеров один на один. Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета», – сказал он.
Москва, по словам министра, понимает наличие связей между США и их европейскими и восточноазиатскими союзниками, а также целой сети «всяких союзов, коалиций, которыми Евразия со всех сторон практически оплетена, с участием заокеанских и заламаншских представителей». При этом неправильно было бы не думать о том, чтобы обеспечивать безопасность своего континента самостоятельно, добавил Лавров. Россия хотела бы начать реализовывать такие процессы группой единомышленников, прежде всего с участием ШОС, но при этом для подключения к этому процессу «оставлять дверь открытой» для всех структур и стран континента.
Путин 17 мая завершил государственный визит в Китай. Поездка проходила 16-17 мая, в ходе нее российский президент посетил Пекин и Харбин. Китай стал первой страной, которую посетил Путин после вступления в должность президента на новый срок. В марте 2023 г. с государственным визитом в России был председатель КНР Си – это также была его первая международная поездка после переизбрания.