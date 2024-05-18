Лавров: Путин и Си обсудили инициативу Пекина о глобальной безопасности

Москва, по словам министра, понимает наличие связей между США и их европейскими и восточноазиатскими союзниками, а также целой сети «всяких союзов, коалиций, которыми Евразия со всех сторон практически оплетена, с участием заокеанских и заламаншских представителей». При этом неправильно было бы не думать о том, чтобы обеспечивать безопасность своего континента самостоятельно, добавил Лавров. Россия хотела бы начать реализовывать такие процессы группой единомышленников, прежде всего с участием ШОС, но при этом для подключения к этому процессу «оставлять дверь открытой» для всех структур и стран континента.