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Лавров: Путин и Си обсудили инициативу Пекина о глобальной безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали во время визита российского лидера в Китай инициативу Пекина о глобальной безопасности, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

«Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций и на встрече в узком составе лидеров один на один. Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета», – сказал он.

Москва, по словам министра, понимает наличие связей между США и их европейскими и восточноазиатскими союзниками, а также целой сети «всяких союзов, коалиций, которыми Евразия со всех сторон практически оплетена, с участием заокеанских и заламаншских представителей». При этом неправильно было бы не думать о том, чтобы обеспечивать безопасность своего континента самостоятельно, добавил Лавров. Россия хотела бы начать реализовывать такие процессы группой единомышленников, прежде всего с участием ШОС, но при этом для подключения к этому процессу «оставлять дверь открытой» для всех структур и стран континента.

Путин 17 мая завершил государственный визит в Китай. Поездка проходила 16-17 мая, в ходе нее российский президент посетил Пекин и Харбин. Китай стал первой страной, которую посетил Путин после вступления в должность президента на новый срок. В марте 2023 г. с государственным визитом в России был председатель КНР Си – это также была его первая международная поездка после переизбрания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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