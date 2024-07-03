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Начальником штаба обороны Канады станет генерал-лейтенант Дженни Кариньян

Ведомости

Генерал-лейтенант Дженни Кариньян будет первой женщиной, назначенной на должность начальника штаба обороны Канады. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил о предстоящем назначении генерал-лейтенанта Дженни Кариньян», – сказано в сообщении.

Кариньян повысят в звании до генерала армии. Она сменит на этом посту действующего начальника штаба обороны Канады генерала Уэйна Эйра, уходящего в отставку.

Кариньян служит в вооруженных силах (ВС) Канады последние 35 лет. В 2008 г. она стала первой в истории Канады женщиной, командовавшей боевым подразделением ВС страны. В 2009 г. была направлена в Афганистан, служила в Боснии и Герцеговине и Сирии. С 2019 по 2020 г. Кариньян возглавляла миссию НАТО в Ираке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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