Начальником штаба обороны Канады станет генерал-лейтенант Дженни Кариньян

Кариньян служит в вооруженных силах (ВС) Канады последние 35 лет. В 2008 г. она стала первой в истории Канады женщиной, командовавшей боевым подразделением ВС страны. В 2009 г. была направлена в Афганистан, служила в Боснии и Герцеговине и Сирии. С 2019 по 2020 г. Кариньян возглавляла миссию НАТО в Ираке.