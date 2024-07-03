Начальником штаба обороны Канады станет генерал-лейтенант Дженни Кариньян
Генерал-лейтенант Дженни Кариньян будет первой женщиной, назначенной на должность начальника штаба обороны Канады. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра страны Джастина Трюдо.
«Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил о предстоящем назначении генерал-лейтенанта Дженни Кариньян», – сказано в сообщении.
Кариньян повысят в звании до генерала армии. Она сменит на этом посту действующего начальника штаба обороны Канады генерала Уэйна Эйра, уходящего в отставку.
Кариньян служит в вооруженных силах (ВС) Канады последние 35 лет. В 2008 г. она стала первой в истории Канады женщиной, командовавшей боевым подразделением ВС страны. В 2009 г. была направлена в Афганистан, служила в Боснии и Герцеговине и Сирии. С 2019 по 2020 г. Кариньян возглавляла миссию НАТО в Ираке.