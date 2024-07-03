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Президент Казахстана поддержал деятельность ООН

Ведомости

Казахстан поддерживает работу Организации Объединенных Наций (ООН) в сегодняшних условиях, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщил Telegram-канал пресс-службы казахстанского президента.

Токаев в своей приветственной речи отметил, что визит Гутерриша в Астану, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорит о тесном взаимодействии между Казахстаном и ООН. 

«Это отражает нашу вовлеченность в деятельность ООН», – заявил президент Казахстана. По его словам, он всецело поддерживает ООН.

«Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была "строителем мостов", посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах», – отметил Гутерриш.

Российский президент Владимир Путин может провести встречу с Гутерришем во время саммита ШОС, сообщал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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