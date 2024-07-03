Президент Казахстана поддержал деятельность ООН
Казахстан поддерживает работу Организации Объединенных Наций (ООН) в сегодняшних условиях, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщил Telegram-канал пресс-службы казахстанского президента.
Токаев в своей приветственной речи отметил, что визит Гутерриша в Астану, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорит о тесном взаимодействии между Казахстаном и ООН.
«Это отражает нашу вовлеченность в деятельность ООН», – заявил президент Казахстана. По его словам, он всецело поддерживает ООН.
«Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была "строителем мостов", посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах», – отметил Гутерриш.
Российский президент Владимир Путин может провести встречу с Гутерришем во время саммита ШОС, сообщал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.