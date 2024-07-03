Песков не исключил разговор Путина с генсеком ООН Гутерришем
Президент России Владимир Путин может поговорить с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С Гутерришем, я не исключаю, что на ногах у них будет возможность [поговорить]. Отдельная двусторонняя встреча у них не запланирована. Но пообщаться в кулуарах будет возможность при необходимости», – сказал он.
Саммит ШОС в этом году пройдет в Астане 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Гутерриш.
3 июля ночью Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС. У него запланированы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.