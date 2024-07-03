Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС

Но в том разговоре Путин особо сосредоточил свое внимание на ситуации с «Голубым потоком» и «Турецким потоком». По его словам, оба газопровода охраняются кораблями, но «украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их». «Кстати говоря, обращаем ваше внимание, по некоторым направлениям Турция сотрудничает с Украиной, а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию», – заявил он. Тогда же он поднял финансовую тему. «Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует», – говорил Путин.