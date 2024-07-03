Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС

Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОСУ президента России кроме участия в саммите запланированы несколько двусторонних встреч
Владимир Путин 3 июля ночью прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолет президента приземлился в «Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев» в 5:00 по местному времени (3:00 по Москве).
Визит Путина в Казахстан будет проходить 3-4 июля. В первый день запланированы двусторонние переговоры. Во второй день Путин примет участие в саммите глав государств членов ШОС.
Сейчас в ШОС председательствует Казахстан, а со второй половины 2024 г. – Китай.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал журналистам, что 3 июля у Путина запланированы шесть двусторонних встреч. Пожалуй, самая ожидаемая из них – это двусторонние переговоры с президентом Турции. В последний раз лично Путин и Эрдоган встречались 4 сентября 2023 г. в Сочи. После этого они шесть раз созванивались по телефону. Последний раз по телефону главы государств разговаривали 25 июня, тогда Эрдоган выразил соболезнования Путину по поводу теракта в Дагестане. Ожидаемая поездка президента России в Турцию так и не состоялась. Тема визита Турцию как раз может быть обсуждена в ходе личной встречи в Астане, говорил Ушаков. «Все важные, в том числе и чувствительные вопросы, я думаю, будут обсуждаться», – говорил Ушаков.
Путин 5 июня на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге на вопрос турецкого журналиста подробно отвечал на вопрос о состоянии российско-турецких отношений. Тогда он рассказывал, что по плану идет строительство АЭС «Аккую». Кроме того он говорил про газовый хаб, который Россия планировала создать в Турции: «Чтобы было понятно только, я все время стараюсь это объяснить: это не просто газовое хранилище, это электронная площадка на первом этапе для торговли газом, прежде всего на Европу».
Но в том разговоре Путин особо сосредоточил свое внимание на ситуации с «Голубым потоком» и «Турецким потоком». По его словам, оба газопровода охраняются кораблями, но «украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их». «Кстати говоря, обращаем ваше внимание, по некоторым направлениям Турция сотрудничает с Украиной, а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию», – заявил он. Тогда же он поднял финансовую тему. «Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует», – говорил Путин.
Также Владимир Путин в Астане встретиться с Си Цзиньпином. Это будет вторая встреча глав государств за 2024 г. Владимир Путин в мае был с государственным визитом в Китае – это была первая международная поездка после его переизбрания на пост президента на мартовских выборах.
Кроме Эрдогана и Си Путин также проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Все двусторонние встречи пройдут 3 июля. Еще одна встреча запланирована на 4 июля – с Мохбером. Ушаков говорил, что не исключены и другие двусторонние контакты в Астане. Отдельные двусторонние переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане не планируются.
На следующий же день 4 июля Владимир Путин примет участие в саммите глав государств членов ШОС, по итогам которого планируется подписание 24 документов.
В частности будут подписаны Астанинская декларация, инициатива «О мировом единстве за справедливый мир и согласие» и другие документы. Также планируется одобрить предложения по модернизации деятельности ШОС относительно «нынешних реалий». По словам Ушакова, эти предложения будут касаться реформирования механизма обеспечения безопасности, алгоритмов более тесного взаимодействия с партнерами по диалогу и государствами-наблюдателями.
После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств членов ШОС присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. От международных организаций будут руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин даст пресс-конференцию для российских журналистов.
В июле 2023 г. ШОС проходил по видеоконференцсвязи. Председательствовала тогда в организации Индия. В прошлом году полноправным членом организации стал Иран. В 2022 г. саммит глав государств членов ШОС проходил очно в Самарканде в Узбекистане.
Сейчас ШОС объединяет девять государств – Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. – тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). На нынешнем саммите ШОС в Астане полноправным членом организации станет Белоруссия. Кроме того у ШОС есть «партнеры по диалогу» – это 14 стран: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Еще два государства являются наблюдателями (не считая Белоруссии, которая до нынешнего саммита тоже была в этом статусе) – это Афганистан и Монголия.