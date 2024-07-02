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Владимир Путин встретится 3 июля с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Си Цзиньпином

Встречи состоятся на полях саммита ШОС в Астане
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет несколько двусторонних бесед в ходе своего визита в Астану 3-4 июля на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России встретится, в частности, с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Как всегда в привязке к такого рода крупным мероприятиям [как саммит ШОС] появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать. И в этом контексте у нас уже сверстана программа, которая включает целый ряд весьма важных двусторонних контактов», – сказал Ушаков.

В основном двусторонние встречи состоятся 3 июля – до открытия саммита ШОС. Первая беседа у Путина будет с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Затем планируется беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после этого – с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

После Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «У нас давно уже планируется визит в Турцию. Я думаю, что лидеры этот вопрос будут обсуждать. Помимо этого очень много тем для обмена мнениями между лидерами – особенно таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль, с учетом расположения Турции», – сказал Ушаков. По его словам, Россия «с турецкой стороной поддерживает постоянный диалог, непрерывные контакты по телефону».

Ушаков напомнил, что 11 июня Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. «Все важные, в том числе и чувствительные, вопросы, я думаю, будут обсуждаться. Все, конечно, не обсудишь, но основные вопросы, наверное, предоставится возможность обсудить на этот раз. И естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит, о котором я упомянул», – отметил Ушаков.

Затем 3 июля президент России встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний раз Путин и Си встречались в мае этого года в ходе государственного визита президента России в Китай. Завершать в этот день двусторонние встречи Владимира Путина будет беседа с президентом Казахстана – Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, 4 июля, уже после заседания совета глав государств ШОС и заседания ШОС+, Владимир Путин встретится с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. По словам Ушакова, прорабатываются и другие контакты. «На полях этого мероприятия будет много двусторонних встреч», – уточнил помощник президента.

В делегацию на двусторонних переговорах будут входить министр иностранных дел Сергей Лавров, Юрий Ушаков, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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