Владимир Путин встретится 3 июля с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин проведет несколько двусторонних бесед в ходе своего визита в Астану 3-4 июля на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России встретится, в частности, с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Как всегда в привязке к такого рода крупным мероприятиям [как саммит ШОС] появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать. И в этом контексте у нас уже сверстана программа, которая включает целый ряд весьма важных двусторонних контактов», – сказал Ушаков.