Зачем Си Цзиньпин едет в Центральную Азию

Непосредственными элементами этого сотрудничества является финансирование проектов, которые Таджикистан не может себе позволить, – например, сооружение новой или поддержание уже построенной военной инфраструктуры, контакты на уровне оборонных ведомств, поясняет аналитик. В военно-технической части взаимодействия Китай способствует модернизации вооруженных сил Таджикистана, но в основном обеспечивает ее за счет поставок нелетального оружия, хотя есть случаи поставок и летального, продолжает Кашин. «Но пока вклад Китая в развитие ВС Таджикистана не сравнится с помощью со стороны России», – уточнил он, добавив, что помимо безопасности КНР и Таджикистан работают над развитием экономических отношений, в рамках которых Пекин также предоставляет помощь.