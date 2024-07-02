Зачем Си Цзиньпин едет в Центральную Азию

Зачем Си Цзиньпин едет в Центральную АзиюОн посетит саммит ШОС в Астане и постарается укрепить позиции КНР в странах региона
Председатель КНР Си Цзиньпин со 2 по 6 июля начинает мини-турне по Центральной Азии: он совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан, сообщил Госсовет Китая. Соответствующие приглашения посетить свои государства китайскому лидеру прислали президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. 3–4 июля он посетит саммит глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане. В мероприятии поучаствует и президент России Владимир Путин.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 1 июля добавила, что визит Си в Казахстан послужит «дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений», реализации инициативы «Пояс и путь» (в ней участвуют все государства Центральной Азии. – «Ведомости») и «повышению благосостояния народов двух стран». Товарооборот Казахстана и Китая в 2023 г. составил рекордные $41 млрд, что сделало КНР его главным партнером (Пекин обогнал Москву). Таджикистан же наторговал с китайцами на сумму $3,9 млрд (с РФ – на $1,7 млрд).
Токаев в интервью «Синьхуа» рассказал, что в прошлом году Китай вошел в четверку крупнейших зарубежных инвесторов в Казахстан – прямые капиталовложения китайской стороны составили около $2 млрд, увеличившись на 16,4%. Совокупный объем инвестиций КНР в казахстанскую экономику превысил $25 млрд.
Кто еще будет на саммите ШОС в Астане
В саммите ШОС с учетом наблюдателей и гостей примет участие больше глав государств и правительств, чем число официальных участников организации. Согласно данным ТАСС, в Астане соберутся представители России, Азербайджана, Белоруссии (ее принятие в члены ожидается на саммите), Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции (президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на полях может провести переговоры с Путиным) и Узбекистана. Кроме того, саммит посетят генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерриш. Изначально повестка дня в ШОС генерировалась вокруг вопросов безопасности, но сейчас там также обсуждают вопросы здравоохранения, развития и культуры.
Помимо этого с 2023 г. между Казахстаном и Китаем действует безвизовый режим для туристов, а посол КНР Чжан Сяо отметил сотрудничество в таких областях, как автомобилестроение, трансграничная электронная коммерция и новая энергетика. Главы оборонных ведомств Китая и Казахстана Дун Цзюнь и Руслан Жаксылыков обсуждали в апреле 2024 г. расширение военного сотрудничества, в том числе возможность проведения совместных учений.
У Казахстана с Китаем сейчас достаточно широкая палитра взаимодействия – например, в энергетике, где КНР, по разным оценкам, контролирует до 20% добычи нефти через разные компании, в том числе на крупном месторождении в Кашагане, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Есть нефтепровод, который используют и российские компании для транспортировки нефти в Китай через Казахстан, пакет инвестиционных проектов в промышленной отрасли – Китай содействует Казахстану в индустриализации, напоминает эксперт.
Вечером 1 июля, в канун приезда китайского лидера, Токаев, как сообщает его администрация, утвердил два соглашения с Китаем – они касаются Транскаспийского международного транспортного маршрута. «Транзитная роль Казахстана весьма важна: сейчас там достраивается специальная железная дорога, что позволит построить еще один пункт пограничного контроля и расширить соответствующие возможности. Как итог, Китай активно себя ведет в Центральной Азии в целом и в Казахстане особенно», – отмечает Притчин.
Активное сотрудничество в области безопасности у КНР из стран Центральной Азии наблюдается с Таджикистаном. О первой китайской «базе» в Горно-Бадахшанской автономной области этой страны, недалеко от границы с Афганистаном, западные СМИ писали еще в 2018 г. Правительства обеих стран отвергали эти слухи, но признали, что один из пограничных объектов Таджикистана был построен при помощи Китая. В 2021 г. КНР выделила $9 млн на второй такой объект. На упомянутых пунктах присутствовали члены Народной вооруженной полиции КНР (аналог Росгвардии).
Развивая отношения с Таджикистаном, Китай обеспечивает свои долгосрочные интересы в сфере безопасности, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, в первую очередь это связано с борьбой с наркотрафиком и предупреждением террористической угрозы, исходящей из Афганистана.
Как Центральная Азия торгует с РФ и КНР
Общий товарооборот Китая с пятью странами Центральной Азии в 2023 г. составил $89,4 млрд (на 27% больше, чем в 2022 г.). Заметен перекос торговли государств региона в сторону Пекина: китайские поставки в регион составили $61,4 млрд в денежном выражении. Для сравнения: по данным, которые озвучивал замглавы МИД России Михаил Галузин, товарооборот России с этими же странами составил $44 млрд.
Непосредственными элементами этого сотрудничества является финансирование проектов, которые Таджикистан не может себе позволить, – например, сооружение новой или поддержание уже построенной военной инфраструктуры, контакты на уровне оборонных ведомств, поясняет аналитик. В военно-технической части взаимодействия Китай способствует модернизации вооруженных сил Таджикистана, но в основном обеспечивает ее за счет поставок нелетального оружия, хотя есть случаи поставок и летального, продолжает Кашин. «Но пока вклад Китая в развитие ВС Таджикистана не сравнится с помощью со стороны России», – уточнил он, добавив, что помимо безопасности КНР и Таджикистан работают над развитием экономических отношений, в рамках которых Пекин также предоставляет помощь.
Визит Си в Таджикистан можно объяснить его стремлением способствовать стабилизации внутриполитической ситуации в стране, полагает киргизский политолог, эксперт по Центральной Азии Марс Сариев. По его мнению, разногласия внутри таджикской элиты пошатнули внутриполитическую ситуацию, что может негативно отразиться на готовности Таджикистана защитить себя. «Китай особенно заинтересован в стабильности Душанбе. Вполне возможно, что во время визита председателя КНР между странами может быть подписано новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере», – заключил он.