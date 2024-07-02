Владимир Путин примет участие в заседании совета глав государств ШОС

После этого 4 июля состоится встреча в формате ШОС+. «Данный формат обозначен впервые. До этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, которое транслировалось по телевидению, проходило в присутствии прессы. Теперь будет официально новый формат ШОС+, хотя и обычный для такого рода организаций», – сказал Ушаков. По его словам, основная тема этого заседания – «укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию». То есть будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике. На эту встречу в формате ШОС+ приглашены руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. От международных организаций будут руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др.