Владимир Путин примет участие в заседании совета глав государств ШОС

Владимир Путин примет участие в заседании совета глав государств ШОСПрезидент России 3-4 июля будет находиться с визитом в Казахстане
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 3-4 июля в Астане. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Основные мероприятия саммита пройдут 4 июля. «Что касается ШОС, то мы придаем большое значение партнерскому взаимодействию в рамках этой организации. Мы считаем, что ШОС, как и второе крупное объединение БРИКС, – это основные опоры нового миропорядка, локомотивы в контексте утверждения подлинной многополярности в мировых делах», – сказал Ушаков. По его словам, ШОС – авторитетная межгосударственная организация, деятельность которой строится «на равноправии, взаимном уважении интересов друг друга, бережном отношении к национальным и культурным ценностям». Ушаков напомнил, что сейчас ШОС объединяет 26 государств – членов организации, партнеров и наблюдателей.
Непосредственно членами ШОС являются девять государств: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, в Астане членом ШОС станет Белоруссия. Таким образом, с этого года членами ШОС будут десять государств.
Ушаков рассказал, что 3 июля вечером запланирован неформальный ужин по приглашению хозяев саммита – президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Участие в нем примут как главы делегаций членов ШОС, так и представители стран, которые были приглашены на саммит, – Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Официальная программа заседания совета глав государств ШОС начнется 4 июля в 10:00 с церемонии приветствия президентом Казахстана участников саммита. Затем уже будет заседание совета. По словам Ушакова, начнется заседание несколько нестандартно, поскольку будут подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в ШОС и стране будет предоставлен статус полноправного члена организации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с первых минут может принять участие в заседании совета глав государств и выступить на нем, уточнил Ушаков. «Мы считаем, что присоединение Белоруссии к ШОС – весьма значимое политическое событие», – сказал Ушаков. Он напомнил, что Белоруссия еще с 2009 г. подключилась к работе в ШОС: «Мы всегда поддерживали вовлеченность нашего союзника в шанхайское сотрудничество и рады обретению Белоруссией статуса члена организации».
На заседании будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023-2024 гг., рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в политике, безопасности, экономике, гуманитарных связях. А также главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, сказал Ушаков. Помимо выступления лидеров стран ШОС будут заслушаны доклады генсека ШОС Чжан Мина и директора исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева.
После окончания заседания состоится церемония подписания документов саммита. Центральным итоговым документом станет декларация совета глав государств. В этом документе найдут отражение консолидированные подходы стран-участниц по актуальным региональным и международным проблемам, сказал Ушаков. По его словам, будет подписано также решение об утверждении инициативы о мирном единстве за справедливый мир и согласие. Этим документом предполагается подтвердить «приверженность формированию более представительного, демократического, многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН», сказал Ушаков. Также будет принято заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства.
Также по итогам самммита будут утверждены предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС «применительно к сегодняшним реалиям», чтобы придать дополнительную динамику органам ШОС, реформировать механизмы обеспечения безопасности, проработать алгоритмы более тесного взаимодействия с партнерами по диалогу и наблюдателями, отметил помощник президента. По его словам, приоритетами остаются борьба с угрозами безопасности и вызовами на пространстве ШОС. Будут утверждены решения об обновлении программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также решение об антинаркотической стратегии на среднесрочную перспективу. Ожидается, что лидеры подпишут 24 документа.
После этого 4 июля состоится встреча в формате ШОС+. «Данный формат обозначен впервые. До этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, которое транслировалось по телевидению, проходило в присутствии прессы. Теперь будет официально новый формат ШОС+, хотя и обычный для такого рода организаций», – сказал Ушаков. По его словам, основная тема этого заседания – «укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию». То есть будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике. На эту встречу в формате ШОС+ приглашены руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ (одного из эмиратов), Туркменистана. От международных организаций будут руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др.
По завершении работы 4 июля в Астане председательство в ШОС на 2024-2025 гг. переходит к Китаю. «Мы с китайскими партнерами будем тесно сотрудничать. Тем более мы в этом году являемся председателями в БРИКС», – отметил Ушаков.
У Путина 3 июля пройдет несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с председателем КНР Си Цзиньпином. 4 июля после окончания всех мероприятий Путин даст пресс-конференцию для российских СМИ.
Среди членов российской делегации на саммите будут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.