Си Цзиньпин призвал страны ШОС наращивать обмен разведданными
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наращивать обмен разведывательной информацией. Об этом он заявил во время встречи лидеров в рамках «ШОС плюс».
«Важно обогащать механизм взаимодействия в области безопасности дополнительными средствами. Чем больше средств, тем крепче будет безопасность. <...> [Необходимо] наращивать обмен разведывательной информацией и проводить совместные операции», – сказал он.
Си добавил, что Китай в рамках своего председательства в организации будет проводить подобные мероприятия по поддержке региональной безопасности. Речь идет, в частности, о совместных антитеррористических учениях.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.