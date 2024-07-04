Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию

В декларации также подчеркивается, что страны ШОС не участвуют в принятии любых решений, которые направлены на вмешательство во внутренние дела и противоречат международному праву. Они также подчеркнули, что для укрепления авторитета и эффективности Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо провести реформы. Для того чтобы укрепить всеобщий мир, безопасность и стабильность, государства приняли инициативу «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие» и предложили мировому сообществу присоединиться к ней.