Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию

Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларациюГосударства выступили за реформу ООН и нераспространение ядерного оружия
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета глав государств-членов подписали Астанинскую декларацию. Ее текст приводит пресс-служба Кремля.
Согласно документу, страны ШОС подтверждают, что ядром организации является Центральная Азия. В дальнейшем государства намерены развивать сотрудничество в таких сферах, как политика, безопасность, торговля, экономика, финансы и инвестиции, а также содействовать культурным и гуманитарным связям.
Особое внимание в декларации страны уделили ядерному вооружению. Они выступили за соблюдение Договора о его нераспространении и призвали продолжить процесс разоружения. Государства также закрепили равноправное взаимовыгодное сотрудничество в области мирного атома. Страны отметили важность Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), призвав всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств. Государства – члены организации, которые выбрали использование ядерной энергии для гражданских целей, будут развивать сотрудничество в области исследований, инноваций, разработки и внедрения соответствующих технологий.
В подписанной декларации стороны коснулись и других видов вооружения. Они подчеркнули, что создание систем глобальной противоракетной обороны отдельными странами недопустимо. Это, по мнению государств – членов организации, негативно сказывается на международной стабильности. Страны ШОС считают недопустимыми попытки обеспечить безопасность за счет безопасности других государств. Они также выступают за строгое соблюдение конвенции о запрете разработки и производства биологического и токсинного оружия.
Государства отметили, что космос должен оставаться свободным от размещения оружия любого вида. Они сделали акцент на соблюдении действующего правового режима, который предусматривает только мирное использование космоса. Страны ШОС настояли на необходимости заключить документ, который предоставит гарантии по предотвращению гонки вооружений в космосе.
Стороны отметили, что ШОС должна противодействовать вызовам и угрозам безопасности. Государства будут расширять профильное сотрудничество по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Они также намерены противостоять незаконному обороту наркотиков, контрабанде оружия и другим проявлениям транснациональной организованной преступности.
В декларации также подчеркивается, что страны ШОС не участвуют в принятии любых решений, которые направлены на вмешательство во внутренние дела и противоречат международному праву. Они также подчеркнули, что для укрепления авторитета и эффективности Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо провести реформы. Для того чтобы укрепить всеобщий мир, безопасность и стабильность, государства приняли инициативу «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие» и предложили мировому сообществу присоединиться к ней.
По итогам принятой декларации страны ШОС объявили 2025 г. Годом устойчивого развития. После подписания документа председательство в организации официально перешло Китаю. Следующее заседание Совета глав государств пройдет в 2025 г.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.