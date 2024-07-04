Что говорил Владимир Путин на саммите ШОС в Астане

Путин заявил, что тесные экономические связи стран ШОС приносят дивиденды всем членам. По его словам, средний прирост ВВП стран – членов ШОС в 2023 г. составил более 2,5%, промышленного производства – 4,5%. При этом уровень инфляции за прошлый год составил всего 2,4%. Президент сказал, что товарооборот России со странами ШОС увеличился на четверть за прошлый год. При этом Россия наращивает использование во взаимных расчетах национальных валют – их доля в коммерческих операциях России с участниками ШОС по итогам четырех месяцев 2024 г. превысила 92%. Путин напомнил о предложении России, чтобы ШОС занялась созданием собственного расчетно-платежного механизма. Вклад в связи ШОС вносят встречи экономических блоков правительств стран, регулярные встречи министров финансов и руководителей центральных банков. Также работает деловой совет ШОС, который позволяет бизнесу участвовать в совместных проектах, отметил он.