Что говорил Владимир Путин на саммите ШОС в Астане

Что говорил Владимир Путин на саммите ШОС в АстанеПрезидент напомнил о своем предложении создать организации собственный расчетно-платежный механизм
Владимир Путин принял участие в саммите глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 4 июля проходит в Астане. Саммит начался со слов приветствия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – именно Казахстан председательствует в ШОС. По словам Токаева, за почти четверть века организация стала важным механизмом системы международных отношений и вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса. Взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономики и культуры стран ШОС задает вектор развития всего евразийского континента, сказал Токаев: «Мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур».
После этого Токаев предложил провести церемонию подписания документов о вступлении Белоруссии в ШОС. По его словам, страна выполнила за короткое время все процедуры на пути в организацию. В частности, на саммите были подписаны решение глав государств ШОС о завершении процедуры приема республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства – члена ШОС, а также решение о долевых взносах государств членов в связи с предоставлением Белоруссии статуса члена ШОС. На прошлом саммите (проходил по ВКС) в 2023 г., на котором председательствовала Индия, полноправным членом организации стал Иран.
Владимир Путин начал свое выступление с того, что поприветствовал участников и отдельно президента Белоруссии Александра Лукашенко – в связи с принятием страны в полноправные члены ШОС. Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. По его мнению, оно развивается на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности. Он сказал, что согласованные подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации, в которой подчеркивается приверженность стран к формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству.
Долгосрочные ориентиры для дальнейшего взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях, инновациях содержатся в проекте решения по разработке стратегии развития ШОС до 2035 г., отметил Путин. По его словам, это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества во всех направлениях, входящих в орбиту деятельности организации.
Путин заявил, что тесные экономические связи стран ШОС приносят дивиденды всем членам. По его словам, средний прирост ВВП стран – членов ШОС в 2023 г. составил более 2,5%, промышленного производства – 4,5%. При этом уровень инфляции за прошлый год составил всего 2,4%. Президент сказал, что товарооборот России со странами ШОС увеличился на четверть за прошлый год. При этом Россия наращивает использование во взаимных расчетах национальных валют – их доля в коммерческих операциях России с участниками ШОС по итогам четырех месяцев 2024 г. превысила 92%. Путин напомнил о предложении России, чтобы ШОС занялась созданием собственного расчетно-платежного механизма. Вклад в связи ШОС вносят встречи экономических блоков правительств стран, регулярные встречи министров финансов и руководителей центральных банков. Также работает деловой совет ШОС, который позволяет бизнесу участвовать в совместных проектах, отметил он.
В саммите глав государств – членов ШОС участвовали: президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также были руководители постоянно действующих органов ШОС – генсек организации Чжан Мин и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.
Одна из приоритетных задач ШОС – поддержание безопасности в государствах-участниках по периметру внешних границ, отметил Путин. По его словам, на это нацелены принимаемые решения по преобразованию региональной антитеррористической структуры в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также созданием антинаркотического центра в Душанбе. А борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать утверждаемая трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере, сказал он. Также Путин отметил, что страны ШОС наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, развиваются контакты в области науки, охраны окружающей среды, растут туристические, спортивные и молодежные обмены.
Путин на саммите высказался и по теме конфликта на Украине. По его словам, Россия выступала за мирное разрешение кризиса, который возник из-за «абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами». Предложенный же Россией план по Украине, если Киев и Запад будут готовы, позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры: «В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры». Также Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине.
«Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста», – заявил Путин. Также президент сказал, что предложенная Россией новая архитектура сотрудничества и безопасности в Евразии призвана сменить отжившие евроцентричные и евроатлантические модели, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам. Потому что прошлое мироустройство порождало кризисы по всему миру, в том числе и украинский, заявил он.
Завершился саммит подписанием пакета документов, в том числе Астанинской декларации, решением об утверждении инициативы «О мировом единстве за справедливый мир и согласие» и др.
После саммита впервые должно пройти заседание в формате ШОС+, где к главам государств – членов ШОС присоединятся руководители Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ, Туркменистана. От международных организаций будут руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин даст пресс-конференцию для российских журналистов.
Теперь ШОС объединяет десять государств – Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. – тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). Кроме того, у ШОС есть «партнеры по диалогу» – это 14 стран: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Еще два государства являются наблюдателями – это Афганистан и Монголия.