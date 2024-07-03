«Наилучший период в своей истории»: как прошли переговоры Путина и Си в Астане

«Наилучший период в своей истории»: как прошли переговоры Путина и Си в АстанеГлавы России и КНР встретились на полях саммита ШОС
Владимир Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин и Си встретились через два месяца после государственного визита президента России в Китай. Переговоры прошли накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), они продлились около часа. Путин начал разговор с того, что поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае и за гостеприимство.
«Мы провели очень обстоятельные переговоры [в мае], подписали программное совместное заявление и дали старт перекрестным годам культуры. Затем в ходе посещения Харбина нам всем удалось еще раз убедиться в том, насколько тесны исторические связи между Россией и Китайской Народной Республикой», – сказал он.
Путин напомнил, что Китай и Россия стояли у истоков создания ШОС в 2001 г. «С расширением круга участников, а завтра еще одним полноправным членом организации станет Белоруссия, организация укрепилась в роли одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка. Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024–2025 гг.», – сказал Путин.
Президент России подчеркнул, что российско-китайские отношения «переживают наилучший период в своей истории». Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга, сказал Путин. «Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – отметил он. По словам Путина, сейчас Россия и Китай совместно направили усилия на реализацию плана развития ключевых направлений развития экономического сотрудничества между странами до 2030 г., которое было утверждено по итогам визита Си в Москву в марте 2023 г.
Путин заявил, что российско-китайское взаимодействие в мировых делах «выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению». Россия в 2024 г. председательствует в БРИКС, напомнил Путин. По его словам, он надеется на участие Си Цзиньпина и китайских коллег в саммите БРИКС в октябре этого года, который состоится в Казани.
Си Цзиньпин также сказал, что рад встрече, и назвал Путина «моим дорогим другом». «Проведение встречи на полях многосторонних мероприятий – это не только добрая традиция между нами, но и воплощение высокого уровня китайско-российских отношений», – сказал председатель КНР. По его словам, сейчас две страны реализуют договоренности, которые были достигнуты в том числе и в ходе государственного визита Путина в Китай.
«В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе навеки, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальную ценность китайско-российских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества, прилагать неустанные усилия по защите наших законных прав и интересов, а также основных норм международных отношений», – сказал Си. Он отметил, что 4 июля они обсудят с Путиным и коллегами по ШОС сотрудничество в различных сферах, что будет способствовать развитию организации.
Путин был в Китае с первым государственным визитом после переизбрания на пост президента. Визит состоялся 16-17 мая 2024 г., президент посещал Пекин и Харбин. По сути, это была ответная поездка после того, как Си Цзиньпин с государственным визитом посещал Россию в марте 2023 г. Это был первый международный визит Си после переизбрания его председателем КНР.