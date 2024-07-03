«Наилучший период в своей истории»: как прошли переговоры Путина и Си в Астане

Президент России подчеркнул, что российско-китайские отношения «переживают наилучший период в своей истории». Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга, сказал Путин. «Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – отметил он. По словам Путина, сейчас Россия и Китай совместно направили усилия на реализацию плана развития ключевых направлений развития экономического сотрудничества между странами до 2030 г., которое было утверждено по итогам визита Си в Москву в марте 2023 г.