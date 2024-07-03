Владимир Путин провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Владимир Путин провел переговоры с Реджепом Тайипом ЭрдоганомГлавы России и Турции встретились в Астане на полях саммита ШОС
Владимир Путин провел в Астане переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы России и Турции встретились впервые с сентября 2023 г. Тогда Эрдоган приезжал на переговоры в Сочи. Переговоры прошли в отеле The Ritz-Carlton, куда прибыла турецкая делегация. Встреча прошла накануне саммита ШОС, который состоится в Астане 4 июля.
Переговоры начались в 18.00 по казахскому времени (в 16.00 по Москве) и продлились около часа. Путин заявил, что они с президентом Турции находятся в регулярном контакте. «Очень рад вас видеть, господин президент, мы регулярно с вами в контакте, обмениваемся мнениями по ситуации между нашими странами, ситуации в регионе, в мире в целом на регулярной основе. Но действительно давно не виделись, очень рад нашей личной встрече», – сказал Путин.
Президент России отметил, что, несмотря на сложности в мире, отношения между Россией и Турцией «развиваются поступательно». «Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне – $55 млрд [за 2023 г.], если в долларовом эквиваленте считать», – сказал Путин. По его словам, продолжают по плану и без сбоев реализовываться крупные проекты. «Намечаются и новые проекты. Мы этому очень рады, так же как и возможности с вами сегодня встретиться и в личной беседе подвести итоги работы за прошлый год, наметить перспективы того, что мы будем делать на ближайшую перспективу», – сказал президент России.
Путин отметил рекордное количество российских туристов в Турции за прошлый год – 6,3 млн человек и поблагодарил Эрдогана за хорошие условия, которые для них создаются в стране. Президент России также сказал, что они с Эрдоганом активно работают по ряду направлений в международной политике – в том числе на площадках международных организаций.
Эрдоган также высказался, что на протяжении длительного времени они с Путиным лично не виделись, но в это время продолжалась телефонная дипломатия, также на связи были члены правительств двух стран. Эрдоган подчеркнул важность строительства АЭС «Аккую», которую в Турции возводит «Росатом». Кроме того, планируется строительство второй АЭС в Турции – «Синоп». По словам Эрдогана, министерство энергетики и природных ресурсов Турции находится постоянно в контакте со своими российскими коллегами. Также продолжаются контакты между турецкой компанией Botas и «Газпромом».
При этом Эрдоган отметил, что сейчас товарооборот между странами составляет $55 млрд. «Мы поставили задачу достичь $100 млрд. И верю, что это произойдет. Потенциал для достижения есть», – сказал президент Турции. Он также отметил важность туристической отрасли. По его словам, 7 млн туристов посещают Турцию в год. Турция придает этому очень большое значение и продолжит работу по этому направлению, сказал Эрдоган: «Главное, чтобы российские туристы остались довольны турецким гостеприимством». Завершилась открытая часть переговоров словами Эрдогана о том, что он «в кратчайшее время» ждет Путина в Турции. Путин ответил, что «обязательно приедет» в Турцию, поблагодарив того за приглашение.
Вице-премьер Александр Новак рассказал по итогам переговоров, что на них обсуждалось развитие туристической отрасли, «говорили о системе платежей, взаиморасчетов между нашими банками, между нашими хозяйствующими субъектами, поставках сельхозпродукции». По его словам, ключевой проект – строительство АЭС «Аккую», Путин и Эрдоган говорили, что первый блок должен быть введен в эксплуатацию в 2025 г. Также обсуждались поставки газа по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» из России в Турцию. «Мы также глубоко сотрудничаем по поставкам в Турецкую Республику нашей нефти и нефтепродуктов. Этот объем значительно увеличился по сравнению с прошлыми годами. Угольная продукция идет», – сказал Новак. Также, по его словам, обсуждалось развитие инвестиционных проектов и гуманитарное сотрудничество.
«Обсуждался большой спектр вопросов, чтобы обеспечить увеличение торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия между нашими субъектами хозяйственной деятельности. Говорили о снижении торговых барьеров», – сказал Новак. По его словам, вопрос с платежами «проблемный» в сегодняшних условиях: «И он решается». По его словам, есть желание обеспечить соответствующие расчеты. «Наши западные «партнеры» сегодня проводят такую серьезную работу и, не скрывая это, обеспечивают давление на наших партнеров с тем, чтобы ограничить возможности обеспечения платежей, расчетов. Тем не менее у нас эта работа не останавливается. Мы переходим на расчеты в национальных валютах, в частности, в первую очередь рубль, а также национальные валюты наших стран-партнеров – если говорить о Турции, то это турецкая лира», – сказал Новак. Также это клиринговые платежи, а в будущем он не исключил и переход к цифровым валютам: «Это следующий этап».
Новак подчеркнул, что за шесть месяцев 2024 г. торговый оборот между Россией и Турцией остался примерно на уровне прошлого года – снижение всего на 1%. За полгода он составил $28 млрд. Что касается Украины, то «политические вопросы, безусловно, тоже обсуждались», кратко отметил Новак.
На встрече с Эрдоганом вопросы энергетики будут в фокусе внимания, говорил еще до переговоров журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. «Успешно идет развитие проекта «Аккую». Не без проблем. Третьи страны ограничивают поставки, нарушают логистику, ухудшают взаиморасчеты. Но мы идем по плану, чтобы, как обещали, подготовить станцию в 2025 г. к полнокровному участию в энергосистеме», – заявил Лихачев.
Сотрудничество между Россией и Турцией продолжает развиваться, подчеркнул он. В частности, обсуждается строительство АЭС «Синоп» на Черноморском побережье. Причем «Росатом» может предложить сделать этот проект «флагманским зеленым кластером», где развивалась бы не только атомная энергетика, но и ветряная, и солнечная: «Но здесь последнее слово за нашими турецкими коллегами». При этом Лихачев подчеркнул, что резко выросла компетенция турецких подрядчиков и очевидно, что Турция хочет развивать сотрудничество.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, решены ли «все проблемы с Турцией, которые волновали Россию», ответил, что «нет, не все решены». «Все решены вопросы – там где не ведется работа. Там, где ведется большая работа, где осуществляется очень широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы. Но политическая воля на то, чтобы их урегулировать, имеется», – сказал Песков, отметив, что идет нормальный рабочий процесс. По его словам, встреча на полях ШОС между Путиным и Эрдоганом – это обоюдная инициатива. На повестке остается визит Путина в Турцию, говорил Песков: «Он состоится обязательно со временем, как только удастся согласовать графики двух президентов. В том числе сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки».
В последний раз лично Путин и Эрдоган встречались 4 сентября 2023 г. в Сочи. После этого они шесть раз созванивались по телефону. Последний раз по телефону главы государств разговаривали 25 июня, тогда Эрдоган выразил соболезнования Путину по поводу теракта в Дагестане. Ожидаемая поездка президента России в Турцию так и не состоялась.
Владимир Путин 5 июня на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге на вопрос турецкого журналиста подробно отвечал на вопрос о состоянии российско-турецких отношений. Тогда он рассказывал, что по плану идет строительство АЭС «Аккую». Кроме того, он говорил про газовый хаб, который Россия планировала создать в Турции: «Чтобы было понятно только, я все время стараюсь это объяснить: это не просто газовое хранилище, это электронная площадка на первом этапе для торговли газом, прежде всего на Европу».
Однако в том разговоре Путин особо сосредоточил свое внимание на ситуации с «Голубым потоком» и «Турецким потоком». По его словам, оба газопровода охраняются кораблями, но «украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их». «Кстати говоря, обращаем ваше внимание, по некоторым направлениям Турция сотрудничает с Украиной, а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию», – заявил он. Тогда же он поднял финансовую тему. «Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует», – говорил Путин.