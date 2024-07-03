Владимир Путин провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Обсуждался большой спектр вопросов, чтобы обеспечить увеличение торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия между нашими субъектами хозяйственной деятельности. Говорили о снижении торговых барьеров», – сказал Новак. По его словам, вопрос с платежами «проблемный» в сегодняшних условиях: «И он решается». По его словам, есть желание обеспечить соответствующие расчеты. «Наши западные «партнеры» сегодня проводят такую серьезную работу и, не скрывая это, обеспечивают давление на наших партнеров с тем, чтобы ограничить возможности обеспечения платежей, расчетов. Тем не менее у нас эта работа не останавливается. Мы переходим на расчеты в национальных валютах, в частности, в первую очередь рубль, а также национальные валюты наших стран-партнеров – если говорить о Турции, то это турецкая лира», – сказал Новак. Также это клиринговые платежи, а в будущем он не исключил и переход к цифровым валютам: «Это следующий этап».