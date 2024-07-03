Кремль: встреча Путина и Эрдогана на полях ШОС – это обоюдная инициатива
Предстоящая встреча президентов России и Турции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане была инициирована обеими сторонами, пока она планируется в формате делегаций, но может быть и личный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это [встреча] была обоюдная инициатива. <…> Пока планируется с делегациями. Но часто президенты принимают решение перевести беседу в режим тет-а-тет – тогда это будет сделано», – сказал Песков.
Представитель Кремля также добавил, что на сегодняшней встрече возможно обсуждение визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, сейчас для этого согласуются графики двух лидеров. В целом, по словам Пескова, между странами еще остаются нерешенные вопросы, но «политическая воля на то, чтобы их урегулировать, имеется».
Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите ШОС, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.