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Кремль: встреча Путина и Эрдогана на полях ШОС – это обоюдная инициатива

Ведомости

Предстоящая встреча президентов России и Турции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане была инициирована обеими сторонами, пока она планируется в формате делегаций, но может быть и личный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это [встреча] была обоюдная инициатива. <…> Пока планируется с делегациями. Но часто президенты принимают решение перевести беседу в режим тет-а-тет – тогда это будет сделано», – сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что на сегодняшней встрече возможно обсуждение визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, сейчас для этого согласуются графики двух лидеров. В целом, по словам Пескова, между странами еще остаются нерешенные вопросы, но «политическая воля на то, чтобы их урегулировать, имеется».

Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите ШОС, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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