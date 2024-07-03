Кремль: встреча Путина и Эрдогана на полях ШОС – это обоюдная инициатива

Представитель Кремля также добавил, что на сегодняшней встрече возможно обсуждение визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, сейчас для этого согласуются графики двух лидеров. В целом, по словам Пескова, между странами еще остаются нерешенные вопросы, но «политическая воля на то, чтобы их урегулировать, имеется».