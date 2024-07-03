Кто участвует в саммите ШОС в Астане и что там будут решать

Еще одним государством-наблюдателем в организации де-юре является Афганистан. Россия, согласно июньскому заявлению спецпредставителя российского президента по Афганистану Замира Кабулова, поддержит его членство в ШОС лишь при исключении правящего там с 2021 г. «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) из списка запрещенных организаций. До этого, в конце мая, российские Минюст и МИД доложили Путину о готовности изменить статус группировки. Но присутствие талибов на саммите в Астане не подтверждалось, хотя Казахстан снял с них террористический статус еще в декабре 2023 г. Как заявил Ушаков, на саммите будет обсуждаться и афганская тематика без уточнения деталей.