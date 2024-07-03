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Кто участвует в саммите ШОС в Астане и что там будут решать

Структура примет Минск и предложит «парадигму безопасности», Путин встретится с Эрдоганом и Си
Илья Лакстыгал
MEIRAMGUL KUSSAINOVA / Anadolu via AFP

В столице Казахстана Астане 3 июля начинается 24-й по счету расширенный саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме президента России Владимира Путина на встрече в казахстанской столице будут лидеры и высокопоставленные чиновники еще восьми постоянно входящих в объединение государств. В Астану прибудут также президенты стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. 

На 3 июля у Путина намечена встреча с председательствующим в ШОС президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. В интервью китайскому госагентству «Синьхуа» Токаев заявил о некоторых целях мероприятия: «Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду и приложить необходимые усилия во имя защиты чистоты планеты». 

Подробностей этой парадигмы Токаев не назвал. Но еще раньше, 14 июня, на встрече с руководством российского МИДа в качестве одной из ключевых структур потенциальной «системы евразийской безопасности» ШОС упомянул Путин. В числе дополняющих организацию в этой возможной системе он также назвал Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. 

Минск, входящий в эти интеграционные структуры, должен стать новым полноправным членом ШОС в начале встречи в Астане. Сейчас Белоруссия, которую в Астане представит ее лидер Александр Лукашенко, является государством-наблюдателем вместе с Монголией (от нее приедет президент Ухнаагийн Хурэлсух, и с ним у Путина также назначены переговоры). 

Еще одним государством-наблюдателем в организации де-юре является Афганистан. Россия, согласно июньскому заявлению спецпредставителя российского президента по Афганистану Замира Кабулова, поддержит его членство в ШОС лишь при исключении правящего там с 2021 г. «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) из списка запрещенных организаций. До этого, в конце мая, российские Минюст и МИД доложили Путину о готовности изменить статус группировки. Но присутствие талибов на саммите в Астане не подтверждалось, хотя Казахстан снял с них террористический статус еще в декабре 2023 г. Как заявил Ушаков, на саммите будет обсуждаться и афганская тематика без уточнения деталей.

От одного из ключевых членов и сооснователей ШОС, Китая, в мероприятии примет участие его лидер Си Цзиньпин. В опубликованной агентством «Казинформ» статье Си заявил, что астанинский саммит «сплотит большую семью стран – участниц объединения и откроет новую страницу сотрудничества». Затем, 5 июля, китайский лидер отправится в Душанбе, столицу еще одного члена ШОС – Таджикистана (о целях центральноазиатского турне Си «Ведомости» писали 2 июля). На полях саммита с китайским лидером отдельно 3 июля встретится президент Путин, подтвердил Ушаков. 

Из центральноазиатских членов ШОС на саммите в Астане будут присутствовать президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыр Жапаров. Кто будет представлять Таджикистан, не сообщалось. 

В отличие от Китая, еще одного основного участника ШОС – Индию в Астане представит не премьер Нарендра Моди, а министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. По данным источников The Hindu, Моди не сможет посетить саммит из-за предстоящей сессии индийского парламента. При этом Моди планирует в ближайшее время впервые с 2019 г. посетить Москву. 

Находящийся традиционно в напряженных отношениях с Индией, но также входящий в ШОС Пакистан представит вновь избранный 3 марта по результатам парламентских выборов премьер-министр Шехбаз Шариф. От вступившего в 2023 г. в организацию Ирана в Астане будет врио президента Ирана Мохаммад Мохбер. Саммит ШОС проходит в канун назначенного на 5 июля второго тура иранских президентских выборов, которые пришлось проводить из-за гибели в конце мая президента Эбрахима Раиси. Путин 3 июля встретится и с Шарифом, и с Мохбером. 

Расширенный формат саммита предполагает присутствие на нем и лидеров стран – партнеров организации по диалогу. Среди них – Азербайджан (Ильхам Алиев – с ним также встретится Путин), Катар, ОАЭ, Туркмения (Ашхабад закрепил в своей конституции нейтральный статус) и Турция. От последней в Астану прибудет президент Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщил Ушаков, Путин проведет переговоры на полях саммита и с ним. При этом визит президента России в Турцию обсуждался с осени 2023 г., но его предполагаемые временные рамки постоянно сдвигались. В апреле 2024 г. пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата визита не согласована из-за разницы в графиках, а также российских президентских и турецких муниципальных выборов. 

Наконец, от международных организаций в саммите ШОС в Астане примут участие генсеки ООН Антониу Гутерриш, СНГ – Сергей Лебедев и ОДКБ – Имангали Тасмагамбетов, а также руководители ОЭСР и Исламской организации по продовольствию и безопасности.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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