Новак: товарооборот России и Турции за первое полугодие снизился на 1%
Товарооборот между Россией и Турцией за первые шесть месяцев 2024 г. снизился на 1%, составив $28 млрд. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Хочу сказать, что у нас по Турции, например, за шесть месяцев, по предварительным данным, торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился – минус 1% всего. Это около $28 млрд», – сказал Новак.
Он сообщил, что сейчас страны переходят на расчеты в национальных валютах, – в частности, на российский рубль и турецкую лиру.
«Наши западные “партнеры” сегодня проводят такую серьезную работу и, не скрывая это, обеспечивают давление на наших партнеров с тем, чтобы ограничить возможности обеспечения платежей, расчетов. Тем не менее у нас эта работа не останавливается», – отметил Новак.
Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в феврале сообщил, что товарооборот между Турцией и Россией составил $48,5 млрд за 11 месяцев прошлого года, что на $11 млрд меньше аналогичного периода годом ранее.
Буравов говорил, что в 2022 г. объем двустороннего товарооборота с Турцией вырос почти в два раза и достиг исторического максимума в $65 млрд.
3 июля 2024 г. в Астане прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер рассказал, что товарооборот между странами составил $55 млрд в год. Эрдоган указал, что целью является достижение товарооборота в $100 млрд.