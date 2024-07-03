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Новак: товарооборот России и Турции за первое полугодие снизился на 1%

Ведомости

Товарооборот между Россией и Турцией за первые шесть месяцев 2024 г. снизился на 1%, составив $28 млрд. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Хочу сказать, что у нас по Турции, например, за шесть месяцев, по предварительным данным, торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился – минус 1% всего. Это около $28 млрд», – сказал Новак.

Он сообщил, что сейчас страны переходят на расчеты в национальных валютах, – в частности, на российский рубль и турецкую лиру. 

«Наши западные “партнеры” сегодня проводят такую серьезную работу и, не скрывая это, обеспечивают давление на наших партнеров с тем, чтобы ограничить возможности обеспечения платежей, расчетов. Тем не менее у нас эта работа не останавливается», – отметил Новак.

Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в феврале сообщил, что товарооборот между Турцией и Россией составил $48,5 млрд за 11 месяцев прошлого года, что на $11 млрд меньше аналогичного периода годом ранее.

Буравов говорил, что в 2022 г. объем двустороннего товарооборота с Турцией вырос почти в два раза и достиг исторического максимума в $65 млрд.

3 июля 2024 г. в Астане прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер рассказал, что товарооборот между странами составил $55 млрд в год. Эрдоган указал, что целью является достижение товарооборота в $100 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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