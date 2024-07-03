Новак: товарооборот России и Турции за первое полугодие снизился на 1%

«Наши западные “партнеры” сегодня проводят такую серьезную работу и, не скрывая это, обеспечивают давление на наших партнеров с тем, чтобы ограничить возможности обеспечения платежей, расчетов. Тем не менее у нас эта работа не останавливается», – отметил Новак.