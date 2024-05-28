Турецкие банки могут расширить прием платежей из России

В Кремле отмечали, что проблемы в финансовых расчетах с Турцией действительно есть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля говорил, что контакты Москвы и Анкары на рабочем уровне по этому вопросу проводятся постоянно, чтобы найти выход из ситуации. Тогда он также сообщал о подготовке контактов на высшем уровне.