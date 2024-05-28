Турецкие банки могут расширить прием платежей из России
Банки Турции могут возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса и источник из бизнес-сообщества.
Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский рассказал, что расширить прием платежей турецкие банки могут уже в ближайшее время. По его словам, договоренности на словах с кредитными организациями были достигнуты в мае, но транзакции по новым товарам пока не возобновлены.
Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин заявил, что в июне товарооборот между Россией и Турцией будет значительно расширен. Он ожидает, что турецкие банки начнут принимать платежи за товары народного потребления и электронику.
Источник «Известий» напомнил, что турецкие контрагенты перестали одобрять платежи за товары, которые могут относиться к санкционным, из-за опасений попасть под вторичные санкции США. В частности, банки начали запрашивать страну происхождения продукции и информацию о конечном покупателе.
По его словам, в декабре 2023 г. Турция не принимала практически никакие платежи из России, но с февраля 2024 стали проходить транзакции по «зеленому» перечню товаров, включая продукты питания, медикаменты, сельхозпродукцию, текстиль и др. Источник отметил, что в список могут включить товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, писали «Ведомости».
В Кремле отмечали, что проблемы в финансовых расчетах с Турцией действительно есть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля говорил, что контакты Москвы и Анкары на рабочем уровне по этому вопросу проводятся постоянно, чтобы найти выход из ситуации. Тогда он также сообщал о подготовке контактов на высшем уровне.