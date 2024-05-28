Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Турецкие банки могут расширить прием платежей из России

Ведомости

Банки Турции могут возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса и источник из бизнес-сообщества.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский рассказал, что расширить прием платежей турецкие банки могут уже в ближайшее время. По его словам, договоренности на словах с кредитными организациями были достигнуты в мае, но транзакции по новым товарам пока не возобновлены.

Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин заявил, что в июне товарооборот между Россией и Турцией будет значительно расширен. Он ожидает, что турецкие банки начнут принимать платежи за товары народного потребления и электронику.

Источник «Известий» напомнил, что турецкие контрагенты перестали одобрять платежи за товары, которые могут относиться к санкционным, из-за опасений попасть под вторичные санкции США. В частности, банки начали запрашивать страну происхождения продукции и информацию о конечном покупателе.

По его словам, в декабре 2023 г. Турция не принимала практически никакие платежи из России, но с февраля 2024 стали проходить транзакции по «зеленому» перечню товаров, включая продукты питания, медикаменты, сельхозпродукцию, текстиль и др. Источник отметил, что в список могут включить товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, писали «Ведомости».

В Кремле отмечали, что проблемы в финансовых расчетах с Турцией действительно есть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля говорил, что контакты Москвы и Анкары на рабочем уровне по этому вопросу проводятся постоянно, чтобы найти выход из ситуации. Тогда он также сообщал о подготовке контактов на высшем уровне.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных