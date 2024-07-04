Шесть двусторонок Владимира Путина: как президент России начал визит в Астану

В отеле было организовано несколько залов переговоров, в которых Путин проводил двусторонние встречи. Первая встреча у него состоялась с Хурэлсухом. По словам Путина, отношения между Москвой и Улан-Батором складываются «на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий». Правда, в 2023 г. было снижение объемов товарооборота, но в этом году есть значительный рост. Россия оказывает помощь Монголии в решении проблем, с которыми страна сталкивается из-за изменений климата, – помогает с поставками зерна и энергетических товаров. По словам Путина, энергетика остается одним из основных направлений взаимодействия между странами. Он поздравил президента Монголии с победой его партии на выборах. Хурэлсух, в свою очередь, поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он напомнил, что встречался с лидером РФ в октябре 2023 г. в Пекине на форуме «Один пояс, один путь». Хурэлсух подчеркнул работу Улан-Баторской железной дороги, в 2023 г. по ней были перевезены рекордные 5 млн грузов. Причем отметил, что увеличивается транзит из Европы, в том числе в Китай. Также он напомнил, что есть проект строительства железной дороги, связывающий Дальний Восток России и КНР через Монголию – это новый коридор, который даст возможность трехстороннему сотрудничеству. Хурэлсух подчеркнул, что Монголия ждет реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2», который может пройти из России в Китай через Монголию, и надеется на политическое решение со стороны России и Китая.