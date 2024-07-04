Шесть двусторонок Владимира Путина: как президент России начал визит в Астану

Шесть двусторонок Владимира Путина: как президент России начал визит в АстануОн поговорил с лидерами Китая, Турции, Монголии, Азербайджана, Пакистана и Казахстана
В отличие от Москвы с ее жарой Астана встретила 3 июля прохладой и дождем. Владимир Путин прилетел в Астану в 5 утра по местному времени (3 часа ночи по Москве). Первый день своего визита в Астану президент России посвятил двусторонним переговорам – их у него в этот день было шесть. Он встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Переговоры проходили в гостинице The Ritz-Carlton. Именно здесь жили члены российской делегации. В лобби отеля девушка в национальном костюме предлагала гостям соленый творог курт, казахские печенья жент, пончики баурсаки. Запить все это можно было верблюжьим молоком.
В отеле было организовано несколько залов переговоров, в которых Путин проводил двусторонние встречи. Первая встреча у него состоялась с Хурэлсухом. По словам Путина, отношения между Москвой и Улан-Батором складываются «на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий». Правда, в 2023 г. было снижение объемов товарооборота, но в этом году есть значительный рост. Россия оказывает помощь Монголии в решении проблем, с которыми страна сталкивается из-за изменений климата, – помогает с поставками зерна и энергетических товаров. По словам Путина, энергетика остается одним из основных направлений взаимодействия между странами. Он поздравил президента Монголии с победой его партии на выборах. Хурэлсух, в свою очередь, поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он напомнил, что встречался с лидером РФ в октябре 2023 г. в Пекине на форуме «Один пояс, один путь». Хурэлсух подчеркнул работу Улан-Баторской железной дороги, в 2023 г. по ней были перевезены рекордные 5 млн грузов. Причем отметил, что увеличивается транзит из Европы, в том числе в Китай. Также он напомнил, что есть проект строительства железной дороги, связывающий Дальний Восток России и КНР через Монголию – это новый коридор, который даст возможность трехстороннему сотрудничеству. Хурэлсух подчеркнул, что Монголия ждет реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2», который может пройти из России в Китай через Монголию, и надеется на политическое решение со стороны России и Китая.
Затем Путин встретился с Алиевым. На этих переговорах Путин подчеркнул важность трассы «Север – Юг» и других проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации. Президент РФ отметил, что очень рад снова видеть Алиева: «Объем нашего взаимодействия большой. И если бы встречались каждый месяц, мне кажется, было бы о чем поговорить». Алиев же сказал, что встречи и так проходят почти каждый месяц: последний раз с визитом в Москве он был в апреле этого года. Президент Азербайджана назвал «отрадным» рост взаиморасчетов в национальных валютах: «По азербайджанскому экспорту в Россию это уже более 70%, а по российскому экспорту в Азербайджан – около 50%».
На переговорах с Шарифом Путин подчеркнул взаимодействие России и Пакистана в области энергетики и агропромышленного бизнеса. В частности, Россия начала поставки энергоносителей в Пакистан и готова их увеличивать. Кроме того, Россия обеспечивает продовольственную безопасность Пакистана, увеличивая поставки зерновых в страну. Шариф поблагодарил Путина за то, что Россия поставляет в Пакистан нефть и что сотрудничество в сфере энергетики укрепилось. Он отметил, что отношения между двумя странами «не зависят ни от каких геополитических ситуаций, конъюнктуры». А после этого добавил, что России и Пакистану надо возобновить торговые отношения по условиям бартера, как это было в 1950-х – 1970-х гг.
Пожалуй, самыми долгожданными были переговоры Путина с Эрдоганом. Последний раз они виделись в Сочи в сентябре прошлого года. После этого ожидался визит Путина в Турцию, однако он так и не случился – как объясняли официальные лица, из-за сложностей в согласовании графиков глав государств. При этом в июне Путин на встрече с руководителями международных иностранных агентств послал сигнал Эрдогану, который касается его взаимоотношений с Украиной. Президент России тогда говорил, что Турция сотрудничает с Украиной, при этом Украина предпринимает попытки нанести удары по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку». Тогда же он отмечал, что Анкара в последнее время делает упор на получение «грантов из западных финансовых институтов». Но если это связано «с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений», подчеркивал президент России.
Несмотря на это, публичная часть встречи показалась весьма дружелюбной. Путин сказал, что они постоянно в контакте с Эрдоганом: «Действительно давно не виделись, очень рад нашей личной встрече». По его словам, несмотря на сложности в мире, отношения между Россией и Турцией «развиваются поступательно». «Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне – $55 млрд [за 2023 г.]», – сказал Путин. По его словам, продолжают по плану и без сбоев реализовываться крупные проекты.
Эрдоган также отметил, что на протяжении длительного времени они лично не виделись, но в это время продолжалась телефонная дипломатия, также на связи были члены правительств двух стран. Эрдоган подчеркнул важность строительства АЭС «Аккую», которую в Турции возводит «Росатом». Кроме того, планируется строительство второй АЭС в Турции («Синоп») при участии российской госкорпорации. Также продолжаются контакты между турецкой компанией Botas и «Газпромом», сказал он. По словам Эрдогана, Турция ставит своей целью достичь товарооборота с Россией в $100 млрд: «Верю, что это произойдет». Особо подчеркнул он важность развития туристической отрасли – за прошлый год в Турции было около 7 млн российских туристов: «Главное – чтобы российские туристы остались довольны турецким гостеприимством». Завершилась открытая часть переговоров словами Эрдогана о том, что он «в кратчайшее время» ждет Путина в Турции. Путин ответил, что «обязательно приедет» в Турцию, поблагодарив за приглашение.
Переговоры с Эрдоганом продлились около часа. После этого вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам, что на встрече обсуждались развитие туризма, строительство АЭС «Акуую» (первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2025 г.), поставки сельхозпродукции, нефти и нефтепродуктов («Объем значительно увеличился по сравнению с прошлыми годами»). Также обсуждались поставки газа по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» из России в Турцию.
На переговорах поднималась тема взаиморасчетов – один из проблемных вопросов, отметил Новак. По его словам, есть желание обеспечить взаимные расчеты, причем вопрос «решается».
«Наши западные «партнеры» сегодня проводят такую серьезную работу и, не скрывая этого, обеспечивают давление на наших партнеров, с тем чтобы ограничить возможности обеспечения платежей, расчетов. Тем не менее у нас эта работа не останавливается. Мы переходим на расчеты в национальных валютах – в частности, в первую очередь в рублях, – а также в национальных валютах наших стран-партнеров», – сказал Новак. Также задействованы клиринговые платежи, а в будущем он не исключил перехода к цифровым валютам.
Новак подчеркнул, что за шесть месяцев 2024 г. торговый оборот между Россией и Турцией остался примерно на уровне прошлого года – снижение всего на 1%. За полгода он составил $28 млрд. Что касается Украины, то «политические вопросы, безусловно, тоже обсуждались», кратко отметил Новак.
После переговоров с Эрдоганом Путин встретился с Си Цзиньпином. Последний раз они виделись в мае 2024 г. в ходе государственного визита Путина в Китай, первой международной поездки после переизбрания на пост президента. Путин поблагодарил Си за прием в Китае и заявил, что российско-китайские отношения «переживают наилучший период в своей истории». По его словам, они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга: «Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких ствуем в интересах наших народов». Путин пригласил Си в октябре в Казань, где будет саммит БРИКС, в этом году в организации председательствует Россия. В рамках ШОС председательство со второй половины этого года перейдет к Китаю.
Си назвал Путина «дорогим другом». «Проведение встречи на полях многосторонних мероприятий – это не только добрая традиция между нами, но и воплощение высокого уровня китайско-российских отношений», – сказал председатель КНР. По его словам, сейчас две страны реализуют договоренности, которые были достигнуты в том числе в ходе государственного визита Путина в Китай. «В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе навеки», – сказал Си.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров, заявил ВГТРК, что Путин и Си обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями по региональным проблемам. «В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», – сказал Песков. Напомним, что Китай отказался участвовать в конференции по Украине, которая проходила в Женеве в июне. В ходе майского визита президента России в Китай помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что Россия ценит позицию Пекина по украинскому кризису: «Главное – у китайцев есть понимание <...> что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой – вообще не имеет никакого смысла».
Завершались двусторонние встречи беседой Путина с президентом Казахстана. Токаев поблагодарил Путина за участие в саммите ШОС и за вклад России в усиление потенциала организации. Сейчас в ШОС председательствует Казахстан, и 4 июля пройдет саммит с участием девяти глав государств – членов организации. Также планируется, что полноправным членом организации станет Белоруссия. Токаев отметил, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном развивается по «восходящей линии» и что он уверен, что все договоренности будут реализованы. Он пригласил Путина посетить Казахстан в ноябре этого года с государственным визитом – одновременно с участием в заседании Высшего совета ОДКБ. Путин принял приглашение. По его словам, они с Токаевым находятся в постоянном контакте. Растет товарооборот между странами – он достиг почти $30 млрд. «У нас много важных направлений, очень высокая степень кооперации и много интересных проектов», – заметил Путин.
После переговоров президент России принял участие в неформальном ужине глав делегаций членов ШОС. В нем также участвовал генсек ООН Антониу Гутерриш. А 4 июля Путин примет участие в саммите ШОС и во встрече в формате ШОС+. Также у Путина запланирована встреча с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером. Песков отмечал, что не исключены в этот день и переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.