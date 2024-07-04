Путин сообщил о создании в ШОС центра реагирования на угрозы безопасности

14 июня Путин во время встречи с руководством МИД России заявил, что пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности Евразии. Он подчеркнул, что в перспективе необходимо сосредоточиться на сворачивании военного присутствия нерегиональных внешних держав в Евразийском регионе. Президент выразил мнение, что в случае создания надежной системы безопасности в присутствии иностранных военных контингентов не будет необходимости.