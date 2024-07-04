Путин сообщил о создании в ШОС центра реагирования на угрозы безопасности
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создадут центр реагирования на угрозы в сфере безопасности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.
«Именно на это [на безопасность] нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе», – сказал он.
Глава государства отметил, что поддержание безопасности в странах ШОС является приоритетной задачей организации. Он добавил, что трехлетняя программа сотрудничества между государствами будет способствовать борьбе с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
14 июня Путин во время встречи с руководством МИД России заявил, что пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности Евразии. Он подчеркнул, что в перспективе необходимо сосредоточиться на сворачивании военного присутствия нерегиональных внешних держав в Евразийском регионе. Президент выразил мнение, что в случае создания надежной системы безопасности в присутствии иностранных военных контингентов не будет необходимости.