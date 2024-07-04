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Путин сообщил о создании в ШОС центра реагирования на угрозы безопасности

Ведомости

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создадут центр реагирования на угрозы в сфере безопасности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Именно на это [на безопасность] нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе», – сказал он.

Глава государства отметил, что поддержание безопасности в странах ШОС является приоритетной задачей организации. Он добавил, что трехлетняя программа сотрудничества между государствами будет способствовать борьбе с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом.

Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

14 июня Путин во время встречи с руководством МИД России заявил, что пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности Евразии. Он подчеркнул, что в перспективе необходимо сосредоточиться на сворачивании военного присутствия нерегиональных внешних держав в Евразийском регионе. Президент выразил мнение, что в случае создания надежной системы безопасности в присутствии иностранных военных контингентов не будет необходимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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