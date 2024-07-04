Путин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия
Взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств – участников организации в Астане.
«Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», – сказал он.
На совете глав государств ШОС был подготовлен пакет документов и решений, в котором «высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка».
«Основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», – отметил президент.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции, Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
4 июля Белоруссия стала членом ШОС. 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вступление Белоруссии в ШОС будет большим приобретением для организации. По словам Пескова, количество желающих присоединиться к ШОС организаций достаточно большое, поэтому процесс расширения также будет обсуждаться на саммите.