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Путин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия

Ведомости

Взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств – участников организации в Астане.

«Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», – сказал он.

На совете глав государств ШОС был подготовлен пакет документов и решений, в котором «высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка».

«Основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», – отметил президент.

Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции, Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

4 июля Белоруссия стала членом ШОС. 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вступление Белоруссии в ШОС будет большим приобретением для организации. По словам Пескова, количество желающих присоединиться к ШОС организаций достаточно большое, поэтому процесс расширения также будет обсуждаться на саммите.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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