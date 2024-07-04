Белоруссия официально вступила в ШОС
Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), документы о приеме страны в международную организацию были подписаны на саммите в Астане (Казахстан), передает корреспондент «Ведомостей».
3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вступление Белоруссии в ШОС будет большим приобретением для организации. В Кремле отмечали, что процесс расширения ШОС – поэтапный, и на вступление в организацию требуется время. По словам Пескова, количество желающих присоединиться к ШОС организаций достаточно большое, поэтому процесс расширения также будет обсуждаться на саммите.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав государств – членов ШОС. В первый день своего визита российский лидер провел шесть двусторонних переговоров – с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.