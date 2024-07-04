Белоруссия официально вступила в ШОС

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вступление Белоруссии в ШОС будет большим приобретением для организации. В Кремле отмечали, что процесс расширения ШОС – поэтапный, и на вступление в организацию требуется время. По словам Пескова, количество желающих присоединиться к ШОС организаций достаточно большое, поэтому процесс расширения также будет обсуждаться на саммите.