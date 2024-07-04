Путин заявил о наращивании странами ШОС использования нацвалют во взаиморасчетах

Глава государства также напомнил, что Россия предлагала странам ШОС заняться созданием собственного платежно-расчетного механизма организации. В своей речи он упомянул, что долгосрочные ориентиры для углубления взаимодействия в том числе и в экономике содержатся в проекте решения о разработке Стратегии развития ШОС до 2035 г.