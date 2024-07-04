Путин заявил о наращивании странами ШОС использования нацвалют во взаиморасчетах
Доля национальных валют во взаимных расчетах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысила 92%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств, его слова приводит пресс-служба Кремля.
«Наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%», – сказал он.
Глава государства также напомнил, что Россия предлагала странам ШОС заняться созданием собственного платежно-расчетного механизма организации. В своей речи он упомянул, что долгосрочные ориентиры для углубления взаимодействия в том числе и в экономике содержатся в проекте решения о разработке Стратегии развития ШОС до 2035 г.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
24 мая в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума Путин отметил, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена еще активнее прикладывать усилия для полноценного перехода на нацвалюты. Тогда же глава государства заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется.