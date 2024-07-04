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Путин заявил о наращивании странами ШОС использования нацвалют во взаиморасчетах

Ведомости

Доля национальных валют во взаимных расчетах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысила 92%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%», – сказал он.

Глава государства также напомнил, что Россия предлагала странам ШОС заняться созданием собственного платежно-расчетного механизма организации. В своей речи он упомянул, что долгосрочные ориентиры для углубления взаимодействия в том числе и в экономике содержатся в проекте решения о разработке Стратегии развития ШОС до 2035 г.

Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

24 мая в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума Путин отметил, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена еще активнее прикладывать усилия для полноценного перехода на нацвалюты. Тогда же глава государства заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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