Путин заявил о готовности России обсуждать евразийскую безопасность с НАТО

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава государства добавил, что обсуждение возможно только тогда, когда перечисленные объединения будут готовы к этому.