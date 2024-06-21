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Путин заявил о готовности России обсуждать евразийскую безопасность с НАТО

Ведомости

Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности с НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных университетов.

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава государства добавил, что обсуждение возможно только тогда, когда перечисленные объединения будут готовы к этому.

В мае Путин в интервью агентству Xinhua сообщил, что главной проблемой является надежность гарантий безопасности и глобальной стабильности. По его словам, некоторые страны говорят о миропорядке, «основанном на правилах», а не на международном праве.

14 июня Путин во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России заявил, что пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности Евразии. Он подчеркнул, что в перспективе необходимо сосредоточиться на сворачивании военного присутствия нерегиональных внешних держав в Евразийском регионе. Президент выразил мнение, что в случае создания надежной системы безопасности в присутствии иностранных военных контингентов не будет необходимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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