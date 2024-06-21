Путин заявил о готовности России обсуждать евразийскую безопасность с НАТО
Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности с НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных университетов.
«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава государства добавил, что обсуждение возможно только тогда, когда перечисленные объединения будут готовы к этому.
В мае Путин в интервью агентству Xinhua сообщил, что главной проблемой является надежность гарантий безопасности и глобальной стабильности. По его словам, некоторые страны говорят о миропорядке, «основанном на правилах», а не на международном праве.
14 июня Путин во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России заявил, что пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности Евразии. Он подчеркнул, что в перспективе необходимо сосредоточиться на сворачивании военного присутствия нерегиональных внешних держав в Евразийском регионе. Президент выразил мнение, что в случае создания надежной системы безопасности в присутствии иностранных военных контингентов не будет необходимости.