Путин призвал начать обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии

В мае президент России в интервью Xinhua говорил, что Москва открыта к диалогу по Украине, но переговоры должны идти параллельно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Главной проблемой Путин назвал надежность таких гарантий, поскольку некоторые страны говорят о миропорядке, «основанном на правилах», а не на международном праве.