Путин призвал начать обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии

Путин призвал начать обсуждение гарантий коллективной безопасности в ЕвразииОн также призвал постепенно сворачивать военное присутствие внешних стран в регионе
Пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством МИД РФ.
«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», – подчеркнул он.
По мнению Путина, если выстроить надежную систему безопасности, то в присутствии региональных военных контингентов не будет необходимости.
В мае президент России в интервью Xinhua говорил, что Москва открыта к диалогу по Украине, но переговоры должны идти параллельно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Главной проблемой Путин назвал надежность таких гарантий, поскольку некоторые страны говорят о миропорядке, «основанном на правилах», а не на международном праве.
В декабре 2021 г. Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В феврале 2023 г. в ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал, что Россия в ответ получила отказ.