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Путин призвал начать обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии

Он также призвал постепенно сворачивать военное присутствие внешних стран в регионе
Ведомости

Пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством МИД РФ.

«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», – подчеркнул он.

По мнению Путина, если выстроить надежную систему безопасности, то в присутствии региональных военных контингентов не будет необходимости.

В мае президент России в интервью Xinhua говорил, что Москва открыта к диалогу по Украине, но переговоры должны идти параллельно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Главной проблемой Путин назвал надежность таких гарантий, поскольку некоторые страны говорят о миропорядке, «основанном на правилах», а не на международном праве.

В декабре 2021 г. Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В феврале 2023 г. в ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал, что Россия в ответ получила отказ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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