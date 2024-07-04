Страны ШОС в Астанинской декларации объявили 2025-й Годом устойчивого развития
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объявили Годом устойчивого развития 2025 г., следует из подписанной Астанинской декларации Совета глав государств-членов.
Председательство в организации официально перешло Китаю. Следующее заседание Совета глав государств ШОС состоится в 2025 г. в КНР. В декларации также отмечается, что страны высоко оценивают итоги председательства Казахстана в 2023-2024 гг. Они способствовали укреплению авторитета ШОС, улучшению ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества, говорится в документе.
Страны ШОС подчеркнули, что вступление Белоруссии в организацию в качестве полноправного члена имеет историческое значение. Республика официально вступила в ШОС 4 июля. Документы о приеме страны в международную организацию были подписаны на саммите в Астане.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.