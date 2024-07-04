Страны ШОС в Астанинской декларации объявили 2025-й Годом устойчивого развития

Председательство в организации официально перешло Китаю. Следующее заседание Совета глав государств ШОС состоится в 2025 г. в КНР. В декларации также отмечается, что страны высоко оценивают итоги председательства Казахстана в 2023-2024 гг. Они способствовали укреплению авторитета ШОС, улучшению ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества, говорится в документе.