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Страны ШОС в Астанинской декларации объявили 2025-й Годом устойчивого развития

Ведомости

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объявили Годом устойчивого развития 2025 г., следует из подписанной Астанинской декларации Совета глав государств-членов.

Председательство в организации официально перешло Китаю. Следующее заседание Совета глав государств ШОС состоится в 2025 г. в КНР. В декларации также отмечается, что страны высоко оценивают итоги председательства Казахстана в 2023-2024 гг. Они способствовали укреплению авторитета ШОС, улучшению ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества, говорится в документе.

Страны ШОС подчеркнули, что вступление Белоруссии в организацию в качестве полноправного члена имеет историческое значение. Республика официально вступила в ШОС 4 июля. Документы о приеме страны в международную организацию были подписаны на саммите в Астане.

Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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