Замминистра спорта назначен бывший вице-губернатор Хабаровского края Никитин

Новому замминистра спорта Никитину 36 лет. С июля 2020 г. по сентябрь 2021 г. он руководил аппаратом губернатора и правительства Хабаровского края, затем занимал пост первого вице-губернатора. В отставку Никитин ушел в середине июня. Он стал уже вторым хабаровским вице-губернатором после Мгера Гандиляна, который перешел из регионального правительства в Минспорт после того, как ведомство возглавил экс-губернатор края Михаил Дегтярев.