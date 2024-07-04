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Замминистра спорта назначен бывший вице-губернатор Хабаровского края Никитин

Ведомости

Бывший первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин назначен статс-секретарем – заместителем министра спорта России. На этом посту он сменит Андрея Федорова, который занимал должность с января 2022 г. Соответствующие распоряжения подписал глава правительства Михаил Мишустин.

54-летний Федоров, согласно документу, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Он был статс-секретарем – заместителем главы Минспорта Олега Матыцина с конца января 2022 г. До этого, в 2008 – 2021 гг., работал руководителем аппарата уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека – заместителя министра юстиции России. В течение нескольких лет также вел адвокатскую практику.

Новому замминистра спорта Никитину 36 лет. С июля 2020 г. по сентябрь 2021 г. он руководил аппаратом губернатора и правительства Хабаровского края, затем занимал пост первого вице-губернатора. В отставку Никитин ушел в середине июня. Он стал уже вторым хабаровским вице-губернатором после Мгера Гандиляна, который перешел из регионального правительства в Минспорт после того, как ведомство возглавил экс-губернатор края Михаил Дегтярев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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