Замминистра спорта назначен бывший вице-губернатор Хабаровского края Никитин
Бывший первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин назначен статс-секретарем – заместителем министра спорта России. На этом посту он сменит Андрея Федорова, который занимал должность с января 2022 г. Соответствующие распоряжения подписал глава правительства Михаил Мишустин.
54-летний Федоров, согласно документу, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Он был статс-секретарем – заместителем главы Минспорта Олега Матыцина с конца января 2022 г. До этого, в 2008 – 2021 гг., работал руководителем аппарата уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека – заместителя министра юстиции России. В течение нескольких лет также вел адвокатскую практику.
Новому замминистра спорта Никитину 36 лет. С июля 2020 г. по сентябрь 2021 г. он руководил аппаратом губернатора и правительства Хабаровского края, затем занимал пост первого вице-губернатора. В отставку Никитин ушел в середине июня. Он стал уже вторым хабаровским вице-губернатором после Мгера Гандиляна, который перешел из регионального правительства в Минспорт после того, как ведомство возглавил экс-губернатор края Михаил Дегтярев.