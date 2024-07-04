СМИ: делегацию Израиля на переговорах в Катаре возглавит директор «Моссада»

Израильскую делегацию на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинской группировкой «Хамас», возглавит директор разведки «Моссад» Давид Барнеа. Об этом сообщает The Jerusalem Post, а также пишет Reuters со ссылкой на источник в лице чиновника из еврейского государства. Обсуждения пройдут в Катаре.