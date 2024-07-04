СМИ: делегацию Израиля на переговорах в Катаре возглавит директор «Моссада»
Израильскую делегацию на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинской группировкой «Хамас», возглавит директор разведки «Моссад» Давид Барнеа. Об этом сообщает The Jerusalem Post, а также пишет Reuters со ссылкой на источник в лице чиновника из еврейского государства. Обсуждения пройдут в Катаре.
О том, что Израиль намерен уполномочить своих переговорщиков взаимодействовать с посредниками из США, Катара и Египта в попытке достигнуть соглашения об урегулировании конфликта, 4 июля сообщил Белый дом. Отмечается, что президент Джо Байден поприветствовал такое решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».