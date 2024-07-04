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СМИ: делегацию Израиля на переговорах в Катаре возглавит директор «Моссада»

Ведомости

Израильскую делегацию на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинской группировкой «Хамас», возглавит директор разведки «Моссад» Давид Барнеа. Об этом сообщает The Jerusalem Post, а также пишет Reuters со ссылкой на источник в лице чиновника из еврейского государства. Обсуждения пройдут в Катаре.

О том, что Израиль намерен уполномочить своих переговорщиков взаимодействовать с посредниками из США, Катара и Египта в попытке достигнуть соглашения об урегулировании конфликта, 4 июля сообщил Белый дом. Отмечается, что президент Джо Байден поприветствовал такое решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда радикальная палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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