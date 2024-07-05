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Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в присвоении госимущества

Ведомости

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару предъявлено обвинение по делу о присвоении украшений, подаренных стране властями Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Globo.

Утверждается, что бывшие помощники экс-президента продали или пытались продать четыре подарка, два их которых были присланы Саудовской Аравией, а еще два – Бахрейном. В частности, был продан браслет. По данным Folha de S.Paulo, расследование связано с незадекларированными алмазами, которые политик получил в подарок от саудовских властей.

Газета O Estado de S.Paulo в марте 2023 г. утверждала, что в октябре 2021 г. советник на тот момент министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бенту Альбукерке пытался ввести в Бразилию комплект ювелирных изделий, состоящий из серег, ожерелья, кольца и часов Chopard. Правоохранители тогда начали расследование, чтобы выяснить, пытался ли Болсонару ввезти в страну украшения, не заплатив налоги.

В марте прошлого года Федеральная счетная палата Бразилии обязала экс-президента передать драгоценности государственному банку Caixa Economica Federal.

Болсонару не дал признательные показания. При этом полиция не стала запрашивать ордер на его задержание. Помимо него, обвиняемыми по делу проходят еще 11 человек.

Кроме того, в отношении экс-президента также ведется расследование по делу о попытки госпереворота, мошенничестве с вакцинацией и беспорядках в Бразилии в январе 2023 г.

Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 2019 по 2023 г. Во втором туре президентских выборов он набрал более 55% голосов. В 2022 г. ему не удалось переизбраться, победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 50,85% голосов. Болсонару выразил несогласие с итогами выборов и призывал к протестам. В ходе беспорядков 8 и 9 января 2023 г. были задержаны свыше 1500 участников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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