Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в присвоении госимущества

Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 2019 по 2023 г. Во втором туре президентских выборов он набрал более 55% голосов. В 2022 г. ему не удалось переизбраться, победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 50,85% голосов. Болсонару выразил несогласие с итогами выборов и призывал к протестам. В ходе беспорядков 8 и 9 января 2023 г. были задержаны свыше 1500 участников.