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Эксперты не увидели перспектив у бразильских протестов

Вооруженные силы страны остаются гарантом стабильности
Дарья Мосолкина Евгения Дубровина
reuters

Перспектив развития протестов в Бразилии нет, это несистемные беспорядки и «выплеск эмоций», заявил «Ведомостям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«В момент инаугурации [президента] Луиса Инасиу Лула да Силва [1 января] я находился в Бразилии и видел все своими глазами — не было и в помине никаких признаков беспорядков. То, что произошло сейчас, труднообъяснимо и, с моей точки зрения, несистемно. Это некая группа, которая в какой-то момент повела за собой толпу», — сказал он.

Протесты в Бразилии начались на фоне недовольства результатами президентских выборов. 31 октября бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. 1 января прошла инаугурация президента.

8 января сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января. В ходе беспорядков были задержаны более 400 человек. Вслед за этим Верховный суд Бразилии отстранил от должности губернатора столичного федерального округа Ибанейса Рошу, мотивировав это решение «бездействием» местных властей.

По словам Косачева, на ситуацию в Бразилии влияют два фактора. Первый — очень значительная поляризированность общества и кругов поддержки двух кандидатов в президенты — да Силвы и Болсонару. Их политические программы радикально отличаются друг от друга, и общество расколото, отметил он.

Второй фактор — выборы закончились с минимальным преимуществом да Силвы, с разницей в 1-2%. Настолько небольшой разрыв «провоцирует у проигравшей стороны соблазн» подвергать сомнению результаты выборов, считает Косачев, хотя никаких серьезных нарушений при подсчете голосов обнаружено не было. «Сам Болсонару дистанцировался от этого протеста. Никаких перспектив развития у этой ситуации, с моей точки зрения, нет. Это выплеск эмоций в неприятной форме, не соответствующей демократическим устоям Бразилии», — отметил вице-спикер Совета Федерации.

Страна расколота, соглашается директор Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов. У Болсонару немало сторонников, на его стороне — радикальные провокаторы, которые решили противодействовать приходу к власти новой администрации. А сам бывший президент не предпринимает меры для нейтрализации конфронтации, отмечает эксперт.

«Какие-то сполохи ещё возможны в ближайший период, но есть уверенность, что постепенно нейтрализуется конфронтация. Связано это с тем, что вооруженные силы Бразилии остаются и будут оставаться верными Конституции и сторонникам демократических институтов. Такова реальная ситуация. Думаю, они откликнутся на призыв нового избранного президента навести порядок в столице и других крупных центрах страны», — заявил «Ведомостям» Давыдов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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