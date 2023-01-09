Эксперты не увидели перспектив у бразильских протестов

«В момент инаугурации [президента] Луиса Инасиу Лула да Силва [1 января] я находился в Бразилии и видел все своими глазами — не было и в помине никаких признаков беспорядков. То, что произошло сейчас, труднообъяснимо и, с моей точки зрения, несистемно. Это некая группа, которая в какой-то момент повела за собой толпу», — сказал он.