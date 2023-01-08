Globo: сторонники экс-президента Бразилии вторглись в здание Конгресса

Лула да Силва уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г. В 2016 г. он стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в коррупции и отмывании денег. В июле 2017 г. его признали виновным и приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы, ему также запрещалось занимать государственные должности в течение 19 лет. В марте 2021 г. суд аннулировал все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с выявлением процессуальных нарушений.