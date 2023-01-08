Globo: сторонники экс-президента Бразилии вторглись в здание Конгресса
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие против результатов выборов в стране, вторглись в здание Конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства – дворец Планалту, сообщило бразильское издание Globo.
Протестующих пыталась сдерживать полиция, в том числе с помощью газа и светошумовых гранат, но сторонники Болсонару смогли вторгнуться в зону сдерживания. В Федеральный верховный суд протестующие смогли попасть, разбив фасад.
Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино заявил об абсурдности антидемократических действий сторонников Болсонару и подчеркнул, что «попытка навязать волю силой не возобладает».
31 октября Высший избирательный суд Бразилии сообщил, что бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. 1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента.
15 декабря «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ сообщали, что Высший избирательный суд Бразилии проведет расследование в отношении Болсонару и его окружения в связи с предполагаемыми попытками дестабилизировать президентские выборы. Проведения расследования потребовала защита Лулы да Силвы. Также избранный президент настаивал на расследовании случаев злоупотреблений со стороны Болсонару – якобы, он увеличил размер социальных пособий, чтобы увеличить свои шансы на переизбрание.
Лула да Силва уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г. В 2016 г. он стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в коррупции и отмывании денег. В июле 2017 г. его признали виновным и приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы, ему также запрещалось занимать государственные должности в течение 19 лет. В марте 2021 г. суд аннулировал все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с выявлением процессуальных нарушений.