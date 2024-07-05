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FT: доноры демократов назвали кандидатов на замену Байдена в предвыборной гонке

Ведомости

Основные доноры демократической партии назвали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер своими предпочтительными кандидатами на замену действующему президенту США Джо Байдену в предвыборной гонке против экс-главы страны, республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Внимание к Ньюсому и Уитмер отражает растущее разочарование среди сторонников демократов, отмечает издание. Доноры обеспокоены состоянием Байдена после дебатов с Трампом. Давление с их стороны растет, чтобы «перевернуть страницу» и сфокусироваться на поиске кандидата, который победит экс-президента США.

«Кандидатура Байдена обречена», – отметил собеседник газеты.

Уитмер пользуется большей поддержкой среди доноров. Отмечается, что у нее больше шансов победить Трампа в колеблющихся штатах, таких как Мичиган, где она выиграла губернаторскую гонку. Вице-президент США Камала Харрис также входит в число кандидатов, которые, по мнению доноров, могли бы заменить действующего главу государства.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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