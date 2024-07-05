FT: доноры демократов назвали кандидатов на замену Байдена в предвыборной гонке
Основные доноры демократической партии назвали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер своими предпочтительными кандидатами на замену действующему президенту США Джо Байдену в предвыборной гонке против экс-главы страны, республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Внимание к Ньюсому и Уитмер отражает растущее разочарование среди сторонников демократов, отмечает издание. Доноры обеспокоены состоянием Байдена после дебатов с Трампом. Давление с их стороны растет, чтобы «перевернуть страницу» и сфокусироваться на поиске кандидата, который победит экс-президента США.
«Кандидатура Байдена обречена», – отметил собеседник газеты.
Уитмер пользуется большей поддержкой среди доноров. Отмечается, что у нее больше шансов победить Трампа в колеблющихся штатах, таких как Мичиган, где она выиграла губернаторскую гонку. Вице-президент США Камала Харрис также входит в число кандидатов, которые, по мнению доноров, могли бы заменить действующего главу государства.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.