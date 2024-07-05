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Во Франции задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов в период Олимпийских игр. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, террористическая угроза во Франции остается крайне серьезной.

«В последние дни мы не предавали это огласке, потому что у нас в разгаре избирательная кампания, но мы допрашивали людей, у которых на уме и в планах могли быть теракты», – уточнил министр.

Дарманен не назвал точное количество подозреваемых, но рассказал, что аресты были произведены в двух разных местах. Он добавил, что арестованными занимаются судебные органы республики.

31 марта Дарманен сообщил, что во Франции с 2015 г. предотвратили 74 попытки совершения терактов, еще три таких преступления в республике предотвратили с начала текущего года.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил 24 марта о повышении уровня террористической угрозы до наивысшего. Решение было принято после заседания Совета национальной обороны, созванного президентом страны Эммануэлем Макроном в связи с произошедшим в Подмосковье 22 марта терактом в «Крокус сити холле».

Французская система оповещения об угрозе терактов предусматривает три уровня. Повышение уровня до максимального позволяет увеличить присутствие полицейских и других силовиков, включая военных, в общественных местах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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