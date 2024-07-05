Во Франции задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов
Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов в период Олимпийских игр. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, террористическая угроза во Франции остается крайне серьезной.
«В последние дни мы не предавали это огласке, потому что у нас в разгаре избирательная кампания, но мы допрашивали людей, у которых на уме и в планах могли быть теракты», – уточнил министр.
Дарманен не назвал точное количество подозреваемых, но рассказал, что аресты были произведены в двух разных местах. Он добавил, что арестованными занимаются судебные органы республики.
31 марта Дарманен сообщил, что во Франции с 2015 г. предотвратили 74 попытки совершения терактов, еще три таких преступления в республике предотвратили с начала текущего года.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил 24 марта о повышении уровня террористической угрозы до наивысшего. Решение было принято после заседания Совета национальной обороны, созванного президентом страны Эммануэлем Макроном в связи с произошедшим в Подмосковье 22 марта терактом в «Крокус сити холле».
Французская система оповещения об угрозе терактов предусматривает три уровня. Повышение уровня до максимального позволяет увеличить присутствие полицейских и других силовиков, включая военных, в общественных местах.