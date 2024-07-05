В Госдуме приступили к мониторингу попыток вмешательства в сентябрьские выборы

18 марта Пискарев рассказал, что консолидация российского общества помогла отразить массовое вмешательство в президентские выборы. По его словам, попытки вмешательства не прекращаются в принципе, но меняются натиск и интенсивность. Депутат заявил, что в президентские выборы было зафиксировано большое количество разнообразных форм вмешательства: «Запад перешел к тактике запугивания и активного психологического давления».