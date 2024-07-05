Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении захвата власти в стране

15 января президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил, что в Киргизии предотвратили госпереворот. По его словам, захват власти готовили «те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов». Президент прокомментировал видео с главой строительной компании KG Group Имамидином Ташовым и активистом Тилекматом Куреновым, на котором они «обсуждали планы о совершении революции в Кыргызстане». ГКНБ республики объявлял, что Ташов и находящийся в США Куренов готовились совершить насильственный захват власти в стране.