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Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении захвата власти в стране

Ведомости

Спецслужбы Киргизии обезвредили группировку, планировавшую государственный переворот. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Группировка «вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки». Переворот планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию».

15 января президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил, что в Киргизии предотвратили госпереворот. По его словам, захват власти готовили «те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов». Президент прокомментировал видео с главой строительной компании KG Group Имамидином Ташовым и активистом Тилекматом Куреновым, на котором они «обсуждали планы о совершении революции в Кыргызстане». ГКНБ республики объявлял, что Ташов и находящийся в США Куренов готовились совершить насильственный захват власти в стране.

В октябре 2020 г. после парламентских выборов в Киргизии была совершена революция. После объявления результатов голосования на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Результатом акций протеста стала отставка президента Сооронбая Жээнбекова. В январе 2021 г. республику возглавил Жапаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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