Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении захвата власти в стране
Спецслужбы Киргизии обезвредили группировку, планировавшую государственный переворот. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.
Группировка «вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки». Переворот планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию».
15 января президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил, что в Киргизии предотвратили госпереворот. По его словам, захват власти готовили «те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов». Президент прокомментировал видео с главой строительной компании KG Group Имамидином Ташовым и активистом Тилекматом Куреновым, на котором они «обсуждали планы о совершении революции в Кыргызстане». ГКНБ республики объявлял, что Ташов и находящийся в США Куренов готовились совершить насильственный захват власти в стране.
В октябре 2020 г. после парламентских выборов в Киргизии была совершена революция. После объявления результатов голосования на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Результатом акций протеста стала отставка президента Сооронбая Жээнбекова. В январе 2021 г. республику возглавил Жапаров.