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Орбан сообщил, что хотел услышать мнение Путина по трем важным вопросам

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел услышать мнение президента России Владимира Путина по трем важным вопросам. Об этом венгерский политик сообщил во время пресс-конференции после переговоров в Москве.

«Я хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что он думает о мирных инициативах, о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье – видение Европы после войны», – сказал он.

Орбан также хотел узнать, какой путь к окончанию конфликта на Украине самый короткий. Он подчеркнул, что главная задача председательства Венгрии в Евросоюзе, которое началось 1 июля – борьба за мир. По его словам, украинский конфликт начал оказывать влияние на экономический рост европейских стран. Он обратил внимание, что мир не наступит сам по себе – для него нужно работать.

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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