Орбан сообщил, что хотел услышать мнение Путина по трем важным вопросам
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел услышать мнение президента России Владимира Путина по трем важным вопросам. Об этом венгерский политик сообщил во время пресс-конференции после переговоров в Москве.
«Я хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что он думает о мирных инициативах, о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье – видение Европы после войны», – сказал он.
Орбан также хотел узнать, какой путь к окончанию конфликта на Украине самый короткий. Он подчеркнул, что главная задача председательства Венгрии в Евросоюзе, которое началось 1 июля – борьба за мир. По его словам, украинский конфликт начал оказывать влияние на экономический рост европейских стран. Он обратил внимание, что мир не наступит сам по себе – для него нужно работать.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.