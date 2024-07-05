Орбан сообщил, что хотел услышать мнение Путина по трем важным вопросам

Орбан также хотел узнать, какой путь к окончанию конфликта на Украине самый короткий. Он подчеркнул, что главная задача председательства Венгрии в Евросоюзе, которое началось 1 июля – борьба за мир. По его словам, украинский конфликт начал оказывать влияние на экономический рост европейских стран. Он обратил внимание, что мир не наступит сам по себе – для него нужно работать.