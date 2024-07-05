ТАСС: Орбан покинул Москву до начала грозы

Вечером 5 июля в Москве начались ливень и сильный ветер до 25 м/c. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество – на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе.