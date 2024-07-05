ТАСС: Орбан покинул Москву до начала грозы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Москву до начала грозы и сильного ветра, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Орбан прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 5 июля. Он отмечал, что посещает Россию с мирной миссией по ситуации на Украине.
Вечером 5 июля в Москве начались ливень и сильный ветер до 25 м/c. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество – на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе.
МЧС по Московской области предупреждало о вероятности формирования смерчей. По данным синоптиков, дождь продлится до ночи 6 июля.