Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден проведет коллективную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран, подписавших двусторонние соглашения с Киевом. Об этом сообщил представитель администрации США, пишет ТАСС.
«На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной», – сказал он.
Байден встречался с Зеленским и на прошлогоднем саммите альянса в Вильнюсе. Тогда президенты обсудили поставки дальнобойных ракет для Украины.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля, он будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.
Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.