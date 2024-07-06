В Одесской области произошли взрывы
В Одесской области раздались взрывы, перед этим воздушные силы Украины сообщили о пролете ракеты в направлении региона, сообщает издание «Униан».
Взрывы произошли в Одессе и портовом городе Южный, пишет также «Страна.ua». Ночью и утром 6 июля в регионе объявлялась воздушная тревога, сообщал глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. 5 июля мэр Одессы Геннадий Труханов писал в своем Telegram-канале о падении беспилотника в Одесской области. В результате была повреждена дорога, информация о пострадавших не поступала.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.