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Минобороны Эстонии сообщило о передаче Украине ЗРК Mistral

Ведомости

Украина получила зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Mistral и ракеты, их поставку осуществила Эстония. Об этом в соцсети X сообщило эстонское минобороны.

«В Украину доставлены системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией», – говорится в сообщении ведомства с призывом продолжать поддержку Киева.

Украинские военные применяют ЗРК французского производства с 2022 г., комплексы могут поражать воздушные цели за 6 секунд и в радиусе 4 км, отмечает «РБК-Украина».

Украина в конце июня подписала соглашения о безопасности с Евросоюзом (ЕС), Литвой и Эстонией во время саммита в Брюсселе. Соглашения, как писал Reuters, предусматривают помощь Киеву в девяти областях, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности. В начале 2024 г. президент Эстонии Алар Карис сообщил, что республика планирует предоставить пакет военной помощи Украине на сумму 1,2 млрд евро до 2027 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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