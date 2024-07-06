Минобороны Эстонии сообщило о передаче Украине ЗРК Mistral

Украина в конце июня подписала соглашения о безопасности с Евросоюзом (ЕС), Литвой и Эстонией во время саммита в Брюсселе. Соглашения, как писал Reuters, предусматривают помощь Киеву в девяти областях, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности. В начале 2024 г. президент Эстонии Алар Карис сообщил, что республика планирует предоставить пакет военной помощи Украине на сумму 1,2 млрд евро до 2027 г.