Минобороны Эстонии сообщило о передаче Украине ЗРК Mistral
Украина получила зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Mistral и ракеты, их поставку осуществила Эстония. Об этом в соцсети X сообщило эстонское минобороны.
«В Украину доставлены системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией», – говорится в сообщении ведомства с призывом продолжать поддержку Киева.
Украинские военные применяют ЗРК французского производства с 2022 г., комплексы могут поражать воздушные цели за 6 секунд и в радиусе 4 км, отмечает «РБК-Украина».
Украина в конце июня подписала соглашения о безопасности с Евросоюзом (ЕС), Литвой и Эстонией во время саммита в Брюсселе. Соглашения, как писал Reuters, предусматривают помощь Киеву в девяти областях, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности. В начале 2024 г. президент Эстонии Алар Карис сообщил, что республика планирует предоставить пакет военной помощи Украине на сумму 1,2 млрд евро до 2027 г.