Минобороны сообщило об уничтожении двух установок Patriot в Одесской области
Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационной станции «Жираф» в Одесской области, пишет «РИА Новости».
В заявлении сообщается, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанес удар по позиции батареи ЗРК Patriot вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Южное в Одесской области.
5 июля немецкий посол Мартин Егер на странице дипломатического ведомства в социальной сети Х рассказал, что Германия поставила Украине третий ЗРК.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.