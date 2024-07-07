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Минобороны сообщило об уничтожении двух установок Patriot в Одесской области

Ведомости

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационной станции «Жираф» в Одесской области, пишет «РИА Новости».

В заявлении сообщается, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанес удар по позиции батареи ЗРК Patriot вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Южное в Одесской области.

5 июля немецкий посол Мартин Егер на странице дипломатического ведомства в социальной сети Х рассказал, что Германия поставила Украине третий ЗРК.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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