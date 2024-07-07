В Вашингтоне прошла акция протеста перед саммитом НАТО
Протестующие собрались в зале пресвитерианской церкви в центре города. В зале были вывешены плакаты с призывами отказаться от членства в альянсе и закрыть военные базы.
На акции выступили главы гражданских активистских групп из разных штатов. Они высказались за прекращение военного сотрудничества США с Филиппинами на фоне отказа Манилы от предложения Вашингтона о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море. Активисты также призывали к прекращению поставок боеприпасов Израилю.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля, он будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. В конце июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.