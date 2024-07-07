Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в Белоруссии

В Белоруссии, по его словам, остались средние и маленькие деревни, где раньше проживало много людей. Такие места нужно восстанавливать и сохранять, они не должны погибнуть, подчеркнул Лукашенко. Президент призвал поторопиться с покупкой земли, поскольку скоро этих участков уже не будет: республика стала «тихим и спокойным, уютным уголком» для россиян и украинцев и они с удовольствием приобретают здесь землю, пояснил он.