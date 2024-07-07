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Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал россиян и украинцев подумать о покупке в республике земельных участков в деревнях, такая земля стоит «гроши». Об этом глава государства заявил на республиканском празднике «Купалье», передает «БелТА».

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», – сказал президент. 

В Белоруссии, по его словам, остались средние и маленькие деревни, где раньше проживало много людей. Такие места нужно восстанавливать и сохранять, они не должны погибнуть, подчеркнул Лукашенко. Президент призвал поторопиться с покупкой земли, поскольку скоро этих участков уже не будет: республика стала «тихим и спокойным, уютным уголком» для россиян и украинцев и они с удовольствием приобретают здесь землю, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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