Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал россиян и украинцев подумать о покупке в республике земельных участков в деревнях, такая земля стоит «гроши». Об этом глава государства заявил на республиканском празднике «Купалье», передает «БелТА».
«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», – сказал президент.
В Белоруссии, по его словам, остались средние и маленькие деревни, где раньше проживало много людей. Такие места нужно восстанавливать и сохранять, они не должны погибнуть, подчеркнул Лукашенко. Президент призвал поторопиться с покупкой земли, поскольку скоро этих участков уже не будет: республика стала «тихим и спокойным, уютным уголком» для россиян и украинцев и они с удовольствием приобретают здесь землю, пояснил он.