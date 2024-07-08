ФСБ пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика
Украинские спецслужбы попытались угнать за границу российский военный дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, украинская разведка пообещала российскому военному летчику порядка $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. Согласно переписке, $1 млн обещал выделить «Укроборонпром». К подготовке и проведению операции также были причастны спецслужбы стран НАТО. На российского пилота вышли через мессенджер Telegram. Он же, в свою очередь, пошел к командованию и все рассказал.
Российская контрразведка смогла получить сведения, «которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», добавили в ЦОС.
Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.