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ФСБ пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика

Ведомости

Украинские спецслужбы попытались угнать за границу российский военный дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, украинская разведка пообещала российскому военному летчику порядка $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. Согласно переписке, $1 млн обещал выделить «Укроборонпром». К подготовке и проведению операции также были причастны спецслужбы стран НАТО. На российского пилота вышли через мессенджер Telegram. Он же, в свою очередь, пошел к командованию и все рассказал.

Российская контрразведка смогла получить сведения, «которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», добавили в ЦОС.

Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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