ФСБ пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика

По данным ФСБ, украинская разведка пообещала российскому военному летчику порядка $3 млн и гражданство Италии за перелет и посадку самолета на Украине. Согласно переписке, $1 млн обещал выделить «Укроборонпром». К подготовке и проведению операции также были причастны спецслужбы стран НАТО. На российского пилота вышли через мессенджер Telegram. Он же, в свою очередь, пошел к командованию и все рассказал.