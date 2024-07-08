СМИ: командующим Балтийским флотом стал вице-адмирал Сергей Липилин
Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом, сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники.
По данным «Известий», прежний командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.
Отмечается также, что начальник главного штаба ВМФ адмирал Александр Носатов вышел на пенсию и был освобожден от должности. Его место занял адмирал Владимир Касатонов.
Сергей Липилин был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками и силами на северо-востоке России в сентябре 2012 г. В октябре 2014 г. стал командующим войсками и силами на северо-востоке России. С 2021 г. служил начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом ВМФ России.