СМИ: командующим Балтийским флотом стал вице-адмирал Сергей Липилин

Сергей Липилин был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками и силами на северо-востоке России в сентябре 2012 г. В октябре 2014 г. стал командующим войсками и силами на северо-востоке России. С 2021 г. служил начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом ВМФ России.