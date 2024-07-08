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Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок HIMARS

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили три американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», – говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 30 беспилотников.

ВСУ потеряли танк М1А1 Abrams в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР. Потери ВСУ составили: танк М1А1 Abrams, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, американская 105-мм гаубица М119.

Украинские потери в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области составили: пять автомобилей, британская 155-мм гаубица FН-70 и два 152-мм орудия Д-20. Группировка войск «Север» поразила живую силу трех бригад ВСУ и теробороны у Веселовки, Басовки и Константиновки в Сумской области.

Подразделениями группировки «Запад» были нанесены поражения формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка ЛНР. Потери ВСУ: танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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