Рябков прокомментировал визит Канье Уэста в Россию
Визит Канье Уэста в Россию – это хорошо, он позволяет не зашорено посмотреть на страну. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы открыты к миру. <...> Чем больше к нам приедет исполнителей с мировыми именами, тем лучше», – сказал он.
Культурные обмены, включая современную музыку, классических исполнителей и любые фестивали, – это все, что делает жизнь нормальной, добавил Рябков. Он подчеркнул, что для иностранных исполнителей важно посетить Россию и посмотреть на происходящее, чтобы убедиться в привлекательности страны.
Канье Уэст посетил Россию в конце июня. С его приездом в соцсетях начала распространяться информация о планируемом концерте исполнителя, но площадка «Лужники» опровергла информацию об этом. Журналист Ксения Собчак предположила, что рэпер прилетел в Москву на 40-летний юбилей к модельеру Гоше Рубчинскому, который возглавляет отдел дизайна бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.