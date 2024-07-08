Рябков прокомментировал визит Канье Уэста в Россию

Канье Уэст посетил Россию в конце июня. С его приездом в соцсетях начала распространяться информация о планируемом концерте исполнителя, но площадка «Лужники» опровергла информацию об этом. Журналист Ксения Собчак предположила, что рэпер прилетел в Москву на 40-летний юбилей к модельеру Гоше Рубчинскому, который возглавляет отдел дизайна бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.