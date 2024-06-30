В «Лужниках» заявили, что не планируют концерт Канье Уэста
«Лужники» не получали информацию о планах проведения концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный центр площадки.
«Такой информации нет, она не поступала. Вся информация о предстоящих концертах находится в афише на нашем сайте. Если там информация не указана, значит, это мероприятие не запланировано», – заявили в инфоцентре.
О том, что исполнитель прибыл в Москву, сообщила продюсер Яна Рудковская. По ее словам, Уэст остановился в «самом сердце столицы».
«Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках», – добавила Рудковская.
Ксения Собчак предположила, что рэпер прилетел в Москву на 40-летний юбилей к модельеру Гоше Рубчинскому, который возглавляет отдел дизайна бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.
Гоша Рубчинский – один из самых известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. Рубчинский развивал свой бренд под крылом Comme des Garçons. На счету дизайнера есть также ряд коллабораций с крупными брендами, включая Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х. Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy в декабре 2023 г. Музыкант заявил, что «приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важной вехой в истории дизайна».