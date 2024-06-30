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В «Лужниках» заявили, что не планируют концерт Канье Уэста

Ведомости

«Лужники» не получали информацию о планах проведения концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный центр площадки.

«Такой информации нет, она не поступала. Вся информация о предстоящих концертах находится в афише на нашем сайте. Если там информация не указана, значит, это мероприятие не запланировано», – заявили в инфоцентре.

О том, что исполнитель прибыл в Москву, сообщила продюсер Яна Рудковская. По ее словам, Уэст остановился в «самом сердце столицы».

«Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках», – добавила Рудковская.

Ксения Собчак предположила, что рэпер прилетел в Москву на 40-летний юбилей к модельеру Гоше Рубчинскому, который возглавляет отдел дизайна бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.

Гоша Рубчинский – один из самых известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. Рубчинский развивал свой бренд под крылом Comme des Garçons. На счету дизайнера есть также ряд коллабораций с крупными брендами, включая Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х. Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy в декабре 2023 г. Музыкант заявил, что «приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важной вехой в истории дизайна».

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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