В «Лужниках» заявили, что не планируют концерт Канье Уэста

Гоша Рубчинский – один из самых известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. Рубчинский развивал свой бренд под крылом Comme des Garçons. На счету дизайнера есть также ряд коллабораций с крупными брендами, включая Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х. Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy в декабре 2023 г. Музыкант заявил, что «приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важной вехой в истории дизайна».