Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск
Генерал-лейтенант юстиции Сергей Казаков назначен военным прокурором Объединенной группировки войск, следует из указа президента России Владимира Путина.
Он был назначен военным прокурором на пятилетний срок. На этой должности Казаков сменил Алексея Найду. Генерал-лейтенант юстиции Алексей Найду был назначен военным прокурором Ленинградского военного округа.
Этим же указом президент назначил военными прокурорами: генерал-майора юстиции Игоря Купреева (Северный флот), Олега Окорокова (Черноморский флот) и Константина Ольховатенко (Центральный военный округ).
8 апреля Путин назначил Андрея Попова военным прокурором недавно воссозданного Московского военного округа. Он был освобожден от должности военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) – Попов занимал этот пост с 17 февраля 2022 г.