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США вывели из-под санкций двух граждан России

Ведомости

Власти США приняли решение освободить от введенных ранее санкций двух граждан России – Алексея Панферова и Марину Цареву, говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

На сайте ведомства сообщается, что Панферов был связан с Совкомбанком, а Царева попала в список из-за связи с торговой компанией «Дайвтехносервис».

Панферова включили в санкционные списки в марте 2022 г., а Цареву – в августе 2018 г., ее подозревали в связи с киберпреступниками.

Американский минфин не стал пояснять решения об исключении россиян из санкционных списков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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