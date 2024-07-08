США вывели из-под санкций двух граждан России
Власти США приняли решение освободить от введенных ранее санкций двух граждан России – Алексея Панферова и Марину Цареву, говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
На сайте ведомства сообщается, что Панферов был связан с Совкомбанком, а Царева попала в список из-за связи с торговой компанией «Дайвтехносервис».
Панферова включили в санкционные списки в марте 2022 г., а Цареву – в августе 2018 г., ее подозревали в связи с киберпреступниками.
Американский минфин не стал пояснять решения об исключении россиян из санкционных списков.